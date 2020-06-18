新能效标准即将实施 空调企业主打智慧健康生活理念

原标题：新国标TCL新能效柔风空调上市

2020年初，被誉为“史上最严”的空调新能效标准《房间空气调节器能效限定值及能效等级》(GB21455-2019)正式公布，并将于今年7月1日正式实施。根据新标准，现有低价、低标、低质产品将面临淘汰，整个空调行业或面临大洗牌。

6月16日，由产业在线主办的“智慧新柔风 领跑新能效——2020空调产业绿色行动”主题活动以在线直播的方式举行。会上，TCL空调事业部产品中心总经理熊军以“智慧新柔风，领跑新能效”为主题，系统介绍了TCL空调全力为用户打造智慧健康生活的理念，旗下多款新能效柔风空调全线上市。

“节能是本分，舒适是本事”，TCL空调产品中心总经理熊军表示，在空调领域，高能效仍然是空调行业追逐的方向，智能和健康已经成为空调行业更重要的发展方向。想要实现空调技术的真正创新，就要把用户的核心需求放在第一位，认真思考如何凭借创新解决用户痛点，为用户营造舒适体验。

具有丰富的市场经验和技术积累和TCL空调品牌，率先抓住新国标下空调行业的机遇，聚焦气流舒适度，从“智享家的每一度”作为技术支撑，到实现技术突破“懂你的智慧柔风科技”，通过技术创新，实现更节能、更舒适健康、更智能的适应用户使用习惯，推出具有高能效的新一代智慧柔风高端新品T睿、I涟、U润等系列，为用户营造舒适体验。

据介绍，TCL空调智慧柔风新品T睿柜机、I涟、U润系列均属于TCL智慧柔风新能效系列产品，均搭载TCL空调“智能凉感柔风技术”。通过14片可开合仿生柔风叶片组成的层流柔风系统，将传统空调出风气流急，速度时高时低的紊乱硬风，分散为出风速度低、流动平稳的层流柔风。制冷状态下，柔风叶片微孔朝上，利用附壁流效应使柔风向上吹送，形成自上而下的舒适沐浴式气流，给人如沐春风的享受，气流舒适满意度比普通空调提升37%。

借助原创设计的自旋式大导风板，“柔风空调”具有覆盖最全的360°上下导风、140°左右宽幅送风与72种精准送风方向，缔造全方位无温差舒适感受。“柔风空调”以其特有的全维度柔风系统，形成了在直吹感受、覆盖范围、冷热效率、易操作性方面的全维度体验的完美闭环，一举解决空调使用中消费者最关注的健康、舒适、智能三大痛点，带来空调的愉悦体验和极致享受。

TCL空调T睿柜机搭载“智慧柔风技术”，能提供舒缓平稳的舒适柔风，大大提高舒适度；支持智能双温区出风，能为家人打造专属天气；采用TCL空调独有的强劲制热技术，额度制热量可达10000W；支持语音控制，和一键AI模式，是一台懂你的AI柔风空调；拥有UVC杀菌+双极离子双重杀菌，呵护空调健康。

最重要的是节能，T睿柜机采用国际知名稀土压缩机，开机后最高 66HZ 高频启动，实现30秒急冷60秒速热，达到设定温度后最低 1HZ 低频运行；远高于国标新一级4.2要求，平均一年节能278度，节省电费172元（以广东省中山市电费0.62元/度为参考标准）。

(责编：毕磊、乔雪峰)