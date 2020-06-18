长投学堂牵手同济大学 在线理财教育步入AI时代

近日，国内在线理财教育的领跑者长投学堂宣布，与同济大学展开合作，共同研发基于深度学习的智能理财教育服务机器人，为用户提供高准确率、24h不间断的全时理财教育服务。
据介绍，此次长投学堂和同济大学电子与信息工程学院的“大数据+AI智慧实验室”达成深度合作。基于长投学堂在行业的长期深耕，以及不断积累的大数据，双方将共同开发FAQ模型及算法，并实现FAQ中输入问题的高准确率联想、高准确率自动回答等技术指标。项目相关负责人这样描述双方合作的计划指标——“首个自动匹配回答的准确率要达到90%以上，而前3个自动匹配回答的准确率要达到97%以上”。
在被问及合作的初衷时，长投学堂联合创始人兼CTO刘代轲表示：尽管在线理财教育已发展近10年，但缺少标准化的服务，缺少全时间、全场景的服务依然是桎梏其进一步普及的核心问题之一。作为合作伙伴，同济大学电子与信息工程学院在人工智能的技术领域积累颇深，设有多个国家级重点实验室，还曾与国内外多家著名高科技企业开展深层次的全面合作。作为在线理财教育行业的领跑者，长投学堂则先后在课程设计、课程效果管理、营销体系等领域建立了完善的方案，并陆续成为这一行业的标准。高质量的AI服务将快速提升用户对在线理财教育的认可，并帮助“财商”、“终身理财学习”等理念深入人心，因此长投学堂此次与同济大学的合作也是水到渠成。
在项目开发过程中，长投学堂长期积累的大数据将成为引导AI深度学习的重要基石。“大家目前比较熟悉的FAQ服务大多基于数以亿计的大数据，例如搜索引擎、电商客服等。只有通过对用户问题及满意度数据的深度学习，AI才可以更加聪明的预判到用户可能都未能想清楚的需求，从而更精准的提供服务。因此，此次同济大学与长投学堂的合作，是一次具有互补性的强强联手，无论对于用户还是行业都将具有重要意义”，同济大学电信学院实验中心主任徐志宇教授表示。
在线理财教育的未来会是什么样？在长投学堂看来，在线理财教育不仅仅是一类课程，内容仅仅是开始，实践及服务才是更为重要的关键。长投学堂创始人兼CEO杨乐曾明确表示过，引入社群服务、习题回答和实操训练等外部互动的独特意义在于，它们能真正让用户因教育而获得提升。对理财而言，单纯收获死板的“知识”并没有太大价值。
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