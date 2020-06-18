华凯创意披露15亿重组草案 

6月17日晚间，华凯创意披露重组报告书（草案），成为创业板注册制新政实施后首批“吃螃蟹”的企业。

公告显示，华凯创意拟以发行股份及支付现金相结合的方式，购买南平芒励多、罗晔、南靖超然、易晟辉煌、晨晖朗姿、繸子马利亚、李旭、黄立山及汇丰大通壹号合计持有的易佰网络90%股权。

公司于去年年底对标的公司重新估值，易佰网络100%股权估值为18.23亿元，相较去年4月，评估值增加1.42亿元。但经交易各方友好协商，本次交易标的资产交易价格不变，仍为15.12亿元。

其中，股份支付比例为83.85%，发行价格为8.80元/股，不低于市场参考价80%；现金支付比例为16.15%。

同时，华凯创意拟非公开发行股份募集配套资金。对标新规，公司募资发行对象增至不超过35名，发行数量由不低于上市公司总股本的20%提高至30%，募集资金上限由3.08亿元提高至5亿元，所募资金除用于支付本次交易现金对价、相关费用、偿还贷款及补充流动资金外，还新增“易佰云”智能化企业管理平台升级建设项目。

资料显示，易佰网络是一家依托中国优质供应链资源、以市场需求为导向的跨境出口零售电商企业，构建了覆盖欧洲、北美洲、大洋洲、亚洲等多个地区的全球性销售网络。作为成长型创新创业企业的代表，易佰网络从去年至今年一季度，业绩实现高速增长。

根据上市公司与业绩承诺方南平芒励多、罗晔、南靖超然、易晟辉煌签署的《盈利预测补偿协议》，业绩承诺方承诺，易佰网络2019年至2022年实现合并报表中扣非后归母净利润分别不低于1.41亿、1.7亿、2.04亿、2.51亿。业绩承诺金额合计高达7.66亿元，覆盖过半交易对价。

值得注意的是，2019年易佰网络实现营业收入35.67亿元，同比增长96.8%；实现扣非后净利润1.75亿元，同比增长94.7%，超额24%完成当年业绩对赌。作为一家高速成长的跨境电商，强大的盈利能力固然重要，存货周转率和现金流两大核心指标也不容忽视。

华凯创意表示，通过双方资金、管理和经营理念上的协同促进，将有助于上市公司实现传统业务的转型升级，把握发展红利，培育新的利润增长点，提升综合盈利能力。（牛广文）

(责编：栗翘楚、孙阳)