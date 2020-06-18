父亲节已至 与海澜之家解锁他的另一面

中国父亲像山,骨子里都是隐忍!

每一对中国父子都有属于自己的温情故事，大家耳熟能详的功夫男星向佐和他的父亲向华强也不例外。

向华强这个名字承载着香港电影的辉煌历史，按理说，拥有这样一位父亲，人生早已赢在了起跑线，明明可以靠家世，向佐却想着摘掉光环。

跑龙套、遭冷眼、四处碰壁......去导演家敲门求一个角色，无一例外地以“拍不好你爸爸会生气”为由遭拒。

还好，父亲的目光，总能照到我们所及之处。

或许是在最初几年的龙套生涯中看到了他的坚持，曾反对儿子进入娱乐圈的向华强开始转变态度，他对向佐建议道：“为什么不做武打演员呢？你的运动细胞还不错。”

之后，在长达六年的时间里，向佐终日闭关与武相伴。而向华强也开始支持儿子对于演艺事业的追求。六年的时间不短，向佐却用它练就一身铠甲，迈入“功夫演员”之列。

去年，向佐曾发布一则爱国短片而引起轰动：“我一直在突破自己，坚持努力，只希望在面对世界的时候，身为中国人的身份而自豪……我想通过我的专业，去延续和发扬我们民族不屈不挠的精神！”这位香港青年对国家和民族血脉相连的归属感，来源于当年在国外求学时被歧视的经历，也来源于父亲的言传身教。

心怀祖国的向华强将公司命名为“中国星”，这三个字更是变成好电影的标准，为香港电影赋予了更加浓厚的民族标签。

今年父亲节，向华强向佐在海澜之家父亲节大片中合体，上演威风凛凛的虎鹤双形，以电影和功夫为脉络，展现父亲给予儿子的无穷力量。

这样的合作缘于海澜之家对向氏父子的经历与家国情怀深感共鸣，而向华强向佐也十分认同海澜之家深耕中国男装、关注父亲节并弘扬中国父爱的品牌内核。从承包中国男人的衣柜，到关注中国男人方方面面的情感诉求，从国漫经典大闹天宫IP合作，签约足球运动员武磊，推出民族英雄李小龙联名系列，再到如今携手向华强向佐关爱天下父亲……凭借硬核实力，专注数亿中国男人的点点滴滴，这是中国男装的时代使命，也是海澜之家的生存之道。

对向佐来说，向华强是父亲，也是永远的偶像。父爱是向华强默默支持儿子事业理想的“小爱”，也可以是向佐被父亲优秀精神品质所激励的“大爱”。

父亲的爱从外形、职业，到坚持拼搏事业的品质与赤诚的家国情怀，都在润物细无声地传承。这不仅是向氏父子的轨迹，也投射出许多中国父子的相处模式。

在家，他们是顶梁柱；在外，他们是社会发展的中流砥柱。

他们带我们翻山越岭、教我们为人处世，父亲是榜样、是偶像、更像是无所不能的超人......

父亲看起来强韧无比，实则也有诸多压力与烦恼，也需要更多的关爱。

有一天，发现白霜爬上父亲的鬓角，请不要嫌弃他做事慢手慢脚，想想小时候，第一次扶你上自行车的时候，他一遍一遍的叮嘱，慢点啊，慢慢骑。

有一天，你也初为人父，那么就把手里的火炬燃得光明灿烂，交给你的孩子。

父亲节已至，想想那个曾为你顶住一片天的男人，去看看他，跟他一起重温心中热血、一起聊聊曾经梦想。（牛广文）

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