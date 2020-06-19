香港多个行业拟推出优惠计划 冀市民共同带动香港经济

新华社香港6月18日电 香港特区政府财政司司长陈茂波18日表示，特区政府向市民派发现金的计划涉及总额超过700亿港元，若市民利用这些钱留港消费，他相信能对香港经济有推动和刺激作用。
陈茂波当日下午与香港餐饮业界代表会面后表示，他与业界商讨如何给予市民更多优惠，刺激消费。他说，受社会事件和新冠肺炎疫情的影响，香港经济接二连三受到打击，推动香港经济发展的三个主要动力，包括外贸、消费和投资都突然减速甚至刹停，因此有需要刺激本地消费，加快推动经济。
据介绍，餐饮业界代表正积极联系数千家食肆一同参与推出优惠计划，拟于7月和8月分别推出七折和八折晚市优惠。
陈茂波表示，除了餐饮业外，零售业和本地旅游业都将推出优惠，希望市民开心消费。
特区政府同日宣布，将加倍资助旅行代理商举办绿色生活本地游，旨在带动香港本地旅游，鼓励市民亲近大自然，体验绿色生活。
特区政府商务及经济发展局局长邱腾华认为，复苏旅游业应由香港本地做起。随着疫情逐步受控，减少社交接触措施将放宽，其中公众地方群组聚集人数限制由8人放宽至50人，正好提供良好契机，重新启动本地旅游活动。
香港特区政府早前宣布，将向18岁或以上的香港永久居民每人发放1万港元，以鼓励和带动本地消费，并纾缓市民的经济压力。
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