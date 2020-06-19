郭树清:中国不会搞赤字货币化

“金融管理部门将加速推动国民经济恢复正常循环。”在论坛上，中国人民银行党委书记、中国银保监会主席郭树清说道。郭树清称，新冠肺炎疫情不仅严重影响中国，世界绝大多数国家也深受其害。在宏观经济政策领域，国际社会要加强沟通协调，尽可能形成合力。大型经济体应当主动考虑自身政策的外溢效应，自觉平衡好内外部影响。中国十分珍惜常规状态的货币财政政策，不会搞大水漫灌，更不会搞赤字货币化和负利率。

此外，郭树清还提到，银保监会近期拟增加新的机构投资者，批设更多银行理财子公司，加大权益类资管产品发行力度，支持理财子公司提高权益类产品比重。

2019年银行理财子公司迎来了跨越式发展，成为资管领域重要的新生力量，截至目前，监管已先后批准19家银行设立理财子公司，其中13家理财子公司获批开业。目前，已有六大国有行、招商银行、兴业银行、光大银行、杭州银行、宁波银行、徽商银行等12家银行的理财子公司正式开业。

从产品发行来看，背靠母行稳健的投资风格，固定收益类产品成为银行理财子公司的主打品牌，而在收益率下行以及多重竞争加剧的格局下，理财子公司产品增大布局权益市场已成为大势所趋。郭树清指出，鼓励银行及理财子公司将更多符合条件的公募基金管理人纳入合作机构名单，引导商业银行有序处置非标不良资产，鼓励新设理财子公司加大证券投资。加大权益类资管产品发行力度，支持理财子公司提高权益类产品比重。

在零壹研究院院长于百程看来，中国的资本市场投资机会较多，证券市场的活跃对于助力企业融资的作用非常明显。银保监会批设更多理财子公司，一方面是银行理财净值化转型的需要，另一方面也是通过投资证券市场，支持实体企业的直接融资。于百程直言，未来银行理财实现净值化转型，增加权益类产品的比重和配置能力是必选项。

苏宁金融研究院特约研究员何南野表示，成立银行理财子公司，是实现居民理财入市的最佳途径，鼓励理财子公司与基金公司、银行与保险公司等各类机构深度合作，能够共同服务于巨额的居民理财市场。“从另一角度来看，引导理财子公司提高权益类产品比重，可为资本市场提供更多的增量资金，在做强做优资本市场、服务实体企业融资的前提下，让居民能够共享优质企业成长的股权价值红利，以此形成正向循环体系。”

在中资银行理财子公司迅速发展的同时，不断推进设立由外方控股的理财公司，进一步加大金融开放也成为监管关注的焦点。郭树清表示，支持资本市场发挥更广泛更积极的作用，允许境外专业机构发起设立控股理财公司。

于百程表示，允许境外专业机构发起设立控股理财公司，这是在中国金融对外开放的大背景下，理财领域的对外开放。更多的境外专业理财机构进入国内，将促进理财机构间的竞争与合作，有利于理财市场的理性健康发展。北京商报记者 宋亦桐

(责编：李都也(实习生)、李栋)