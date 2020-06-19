易会满:继续推进科创板建设

在论坛上，证监会主席易会满强调，加快推进资本市场高水平双向开放，进一步完善沪伦通业务等。此外，易会满指出，将继续推进科创板建设，加快推出将科创板股票纳入沪股通标的、引入做市商制度、研究允许IPO老股转让等创新制度，抓紧出台科创板再融资办法。在业内人士看来，2020年作为资本市场改革的重要之年，易会满主席的讲话也定调了未来资本市场的改革思路。
开放是现代经济体系和成熟金融市场的基本特征，也是国际金融中心建设的必由之路。在论坛上，易会满指出，“资本市场要肩负起助力更高水平开放的使命”。其中，易会满强调，中国证监会将加快推进资本市场高水平双向开放，持续深化资本市场互联互通，进一步优化沪深港通机制，扩大沪深股通的投资范围和标的，不断丰富内地和香港全方位多层次务实合作，进一步完善沪伦通业务，进一步拓宽ETF互联互通，共同推进上海国际金融中心建设，支持巩固香港国际金融中心地位。
新时代证券首席经济学家潘向东在接受北京商报记者采访时表示，近年来，中国本着资本市场对外开放的原则，多个政策相应落地，为中国企业走出国门、外国企业来华投资提供了政策支持，中国资本市场的对外开放取得了长足的进展，资本市场双向开放意味着大量外资可以顺利进入中国金融市场，将进一步提高国内资本市场国际化水平。
在提及“扩大沪深股通的投资范围和标的”的同时，易会满也指出，“加快推出将科创板股票纳入沪股通标的”。对于接下来科创板的发展，易会满也透露，“引入做市商制度、研究允许IPO老股转让等创新制度，抓紧出台科创板再融资管理办法，推出小额快速融资制度，支持更多‘硬科技’企业利用资本市场发展壮大”。
科创板开板已满一年之际，在继续推进科创板建设方面，易会满指出，“发布科创板指数，研究推出相关产品和工具”。投融资专家许小恒表示，目前，国际上具有影响力、认知度较高的指数主要为成分指数，成分指数的推出既能够及时反映板块整体走势情况，又有助于集中反映核心上市公司股价表现，在客观、准确评价市场的同时，为指数型投资产品提供跟踪标的。
“科创板上市公司主要集中于成长性好的高新技术和战略性新兴产业，多处于快速发展阶段，符合国家战略和经济结构调整方向。指数具备较好的投资属性，有利于形成最具影响力的一批龙头公司的良好示范效应。”著名经济学家宋清辉如是说。
另外，易会满还强调，将加快完善资本市场基础制度，着力构建权利义务边界清晰、市场运行规范有序、市场主体诚信自律的制度生态；坚定推进市场化改革，尊重市场规律，不做行政干预，更好保护和提升投资者活跃度，形成投融资均衡发展、市场交易高效透明、各类投资者积极参与的市场生态；进一步加大监管执法力度，对财务造假等恶性违法违规保持“零容忍”，严肃市场纪律，净化市场环境。北京商报记者 高萍
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