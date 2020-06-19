原标题：易纲：疫情期的金融支持政策具有阶段性

6月18日，央行行长易纲在第十二届陆家嘴金融论坛上发言表示，二季度以来我国主要宏观经济指标呈现出良好的回升迹象。

展望下半年，货币政策还将保持流动性合理充裕，预计将带动全年人民币贷款新增近20万亿元，社会融资规模的增量将超过30万亿元。易纲同时表示，疫情应对期间的金融支持政策具有阶段性，要关注政策的后遗症，总量要适度，并提前考虑政策工具的适时退出。

预计全年人民币贷款新增近20万亿元

易纲介绍称，疫情发生以来，央行通过数量型货币政策工具扩大总量供给，重点解决融资难的问题。上半年，从货币政策的角度已经推出了一系列强有力的支持措施，包括三次降准，增加1.8万亿再贷款再贴现额度，出台小额企业信用贷款支持计划，实施中小微企业贷款阶段性延期还本付息政策等等。上述政策的措施已经取得了良好效果。5月广义货币M2余额和社会融资规模的存量增速分别为11.1%和12.5%，都明显高于去年。股票市场、债券市场、外汇市场和人民币汇率总体稳定，二季度以来我国主要宏观经济指标呈现出良好的回升迹象。

展望下半年，货币政策还将保持流动性合理充裕，预计将带动全年人民币贷款新增近20万亿元，社会融资规模的增量将超过30万亿元。

易纲称，央行通过利率市场化改革，引导市场利率持续下降，推动金融部门向企业合理让利，着力缓解融资贵的问题。今年以来，金融部门向企业让利主要包括三方面：一是通过降低利率让利，二是通过直达货币政策工具推动让利，三是银行减少收费让利，预计金融系统通过以上三方面将在今年全年为企业让利。

提前考虑政策工具的适时退出

此外，央行通过加大银行不良贷款核销处置力度，解决金融支持实体经济的可持续问题。

易纲称，在金融发展的情况下我们一定要解决好可持续的问题。在疫情的冲击下，银行不良贷款会有所增加，因此加大不良贷款的处置力度是增强银行支持实体经济可持续的重要措施，也是金融部门承担实体经济成本，对实体经济的贡献。

“我们认为疫情应对期间的金融支持政策具有阶段性，要注意政策设计要激励相融，防范道德风险，要关注政策的后遗症，总量要适度，并提前考虑政策工具的适时退出。”

近十次降准 释放流动性约8万多亿元

易纲表示，在保持央行资产负债表基本稳定的同时，货币信贷也有效增长。2018年以来，人民银行十次降准，释放流动性约8万多亿元，平均法定存款准备金率从15%降至目前的9%左右。在法定存款准备金下降以后，商业银行可以自主使用的钱相应增加了，货币乘数也上升了。降准的过程一方面体现为央行资产负债表的缩表，另一方面体现为商业银行通过发放更多贷款形成货币扩张效应。与此同时，央行通过增加再贷款再贴现等货币政策工具，又相应的进行了扩表。

他指出，央行的降准和增加再贷款都是扩张的货币政策，但反映在央行资产负债表上则前者是缩表，后者是扩表。这几年，我国央行扩表和缩表在金额上大体相当，所以央行的资产负债表的规模这几年基本稳定在36万亿左右。这与目前国际上主要经济体的央行资产负债表大幅扩张的机理是不同的，但我国商业银行的资产负债表表现为持续合理扩张，贷款保持较高的增长，反映了货币政策传导的效率不断提高，市场机制运行良好。文/本报记者 程捷

(责编：李都也(实习生)、李栋)