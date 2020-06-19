"直播带货"问题不少 北京市消协:对违法带货主播市场禁入

原标题：市消协建议：对违法带货主播实行市场禁入

本报讯（记者 张楠）市消协日前对外发布的直播带货消费调查报告显示，“直播带货”在为企业复产复工、促进销售做出贡献的同时，也暴露出了虚假宣传、信息公示不全以及售后没有保证等损害消费者权益问题。

市消协体验调查选取了淘宝、天猫、京东、苏宁易购、拼多多、小红书、蘑菇街、抖音、快手、微博10个直播平台作为体验调查对象。体验人员以消费者身份在每个直播平台各进行3次模拟购物体验，共完成30个直播带货体验调查样本。其中，有9个样本涉嫌存在证照信息公示问题，占比30%；有3个样本涉嫌存在虚假宣传问题，占比10%；有1个样本执行“7天无理由退货”不到位，占比3.33%。

市消协调查报告显示，部分主播在直播带货过程中，涉嫌存在过度宣传产品功效或使用极限词问题。本次体验调查的30个直播带货样本中，有3个样本涉嫌通过宣传产品功效或极限用词诱导消费者购买商品，侵犯了消费者的知情权和公平交易权。

按规定，电子商务经营者应当在其首页显著位置，持续公示营业执照信息、与其经营业务有关的行政许可等一系列信息。但此次调查报告显示，30个直播带货样本中，三成涉嫌存在信息公示不到位问题。淘宝直播平台的“胖老板福利店”没有公示商家资质信息，只标注其已“签署消保协议和缴纳保证金”；天猫直播平台的“NaturesWay海外旗舰店”，看不到公示商家资质信息，只标注了商家名称和签署消保协议信息；从微博直播平台跳转到的“博文堂珠宝”淘宝店铺，也没有看到公示商家资质信息，只标注“签署消保协议和缴纳保证金”。

体验调查还发现，部分直播带货商家虽然标注“退货包运费”，但退货时实际支付12元运费，商家只补贴10元。部分微博直播带货过程中，除了主播语音介绍，平台和商家页面没有任何商品的文字或图片信息。个别直播带货商家要求先交定金，并提示“我已同意定金不退等预售协议”，否则无法提交订单。

为此，市消协建议，应通过立法或制定行业标准等方式，进一步明确直播带货相关平台、商家与主播之间的责任划分，加大对平台、商家和主播等各方主体的监管和处罚力度。对于随意夸大宣传、欺骗和误导消费者的直播带货行为，应纳入社会诚信评价体系。对在直播带货中虚假宣传的主播，除了进行经济处罚，还应将违法情节严重、违法频次较多的主播拉入黑名单，实行直播市场禁入，提高违法直播带货成本，增强监管震慑力。

(责编：李都也(实习生)、李栋)