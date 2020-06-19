“618”大数据展现中国消费复苏热力

零点刚过,
天猫首小时成交额同比增长100%
拼多多平台订单量较去年同期增长119%
京东超市10分钟整体成交额同比增长500%
苏宁“618”超级秀五个半小时成交额破50亿元
一年一度的“618”购物节带着阵阵“暖风”如约而至，吹热了国内消费市场。
疫情之下，今年“618”有哪些新亮点？透过“618”大数据，能观察到怎样一幅中国消费复苏“热力图”？
“健康消费”激活一池春水
每年一到“618”，北京市民吴菲菲的购物车就装满了琳琅满目的衣服和鞋子，而今年，她的“618”第一单是给家人买的保健品和健身器材。
“经过这次疫情，很多人都意识到健康才是最好的投资。现在家里在健康方面的支出明显增加，家人的健康意识也比过去增强了。”吴菲菲说。
京东数据显示，“618”开场5分钟，营养保健品成交额破千万元；开场10分钟，在线问诊同比增长近6倍；30分钟内，体检服务套餐成交额同比增长近10倍。随着公众健康意识进一步提高，“绿色消费”“健康消费”持续上扬，成为消费新增长点。
“全民直播”掀热潮
一边唱着陕北民歌，一边和面做馅，还穿插讲解糜子面与黍子面怎么配比、枣泥馅和豆沙馅怎么做甜度刚好……在盒马鲜生门店，黄老汉黄馍馍非遗传承人黄国胜在直播镜头前神采飞扬。
数据显示，天猫“618”期间有13个直播间累计成交过亿元，京东快手首场直播销售额达14.2亿元。不仅如此，直播热潮还从线上走向线下，在杭州西湖银泰百货，直播架、补光镜和手机几乎成为各商家的标配，柜哥柜姐线下销售的同时，线上直播也忙得不亦乐乎。
业内专家表示，疫情期间，“直播带货”突破了消费时空限制，成为一大新亮点，但同时也带来产品质量良莠不齐、售后服务难以保障等问题，建议完善相关法规，加大监管力度，促进直播经济规范有序发展。
“新基建”赋能成色初显
今年“618”期间，大数据中心、5G网络、人工智能等“新基建”赋能效应正在加速显现。
京东通过大数据收集实现商品反向定制，18日零点过后30分钟内，京东售出家电中近25%是反向定制的“京品家电”。
物流“搭台”，5G“唱戏”。苏宁推出首个5G无人仓，通过5G摄像头、5G无人叉车等设备，实现了全流程无人化闭环。
国务院发展研究中心市场经济研究所所长王微表示，疫情期间的电商创新，凸显了现代信息技术应用与发展趋势，经济社会运行智慧化趋势进一步显现，数字经济发展步伐加快，释放创新发展新动能。
企业“云端”育新机
疫情无疑加速了广大企业线上化转型步伐。对企业而言，这个“618”不仅是“回血日”，更是借助“云端”力量寻求新机遇、实现“造血”的新契机。
转动手机屏幕就能360度全景查看商品细节，输入颜色、风格等关键词，即可实现家具个性化组合搭配……依托3D技术应用，越来越多的家居品牌尝试在“云”上开店。
宜家相关负责人告诉记者，企业利用3D技术把3000平方米的上海宝山店按1：1比例复刻到天猫。6月1日，仅用1小时20分就刷新了开店以来单日成交最高纪录。数据显示，在3D等技术助力下，天猫“618”期间家装行业订单数同比增长超过60%。
京东数科推出区块链电子合同等企业级应用，帮助实体企业降低交易成本；拼多多推出线上“拼交会”等活动，提供资金和技术支持，助力企业应对疫情挑战；依托中国饭店协会的云展平台，不少餐饮企业实现了“云”上采购洽谈……
挑战之下，大量企业正在“云端”育新机、开新局。
中国贸促会研究院国际贸易研究部主任赵萍表示，和往年相比，今年“618”购物节意义尤为特殊。短期看，将进一步促进消费加速回暖，长期来看，“618”期间显现的新趋势、新亮点必然将转化为创新发展的新动能，为中国经济添薪续力。
新华社记者 王雨萧
（据新华社北京6月18日电）
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