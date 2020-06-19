山西全面排查危货运输安全隐患 按上限处罚非法违法生产经营

人民网北京6月19日电 （记者乔雪峰） 6月14日起，山西省交通运输厅启动为期半个月的危化品道路运输安全隐患排查整治行动，对非法、违法运营相关单位和责任人按规定予以上限处罚，切实做好危化品道路运输安全生产工作。

记者从山西省交通运输厅获悉，危化品道路运输企业要严格履行安全生产主体责任，加大安全投入，切实做好车辆技术状况的维护和检测工作，严格执行“五不承运、五不出车”制度；加强危化品道路运输企业资质及从业人员、专用车辆资格资质管理，加强对运输车辆和驾驶员的动态监控。

高速公路服务区将严格落实危化品运输车辆停放区的管理措施，严禁相关车辆违规停放。交通运输系统将加强与公安交警、应急管理等部门的协同联动，依法强化危化品托运、充装、运输车辆及容器检验、道路运行等环节安全管理，严厉打击违法违规行为，构建危化品道路运输全链条安全管理体系。

各地交通运输部门将通过企业自查自改、部门全面检查的方式，组织开展隐患排查整治工作，坚持立查立改、边查边改；对发生安全生产事故的企业，责令停产整顿，予以上限处罚，并依法追究企业主要负责人的责任；对存在严重违法违规行为的企业，一律纳入“黑名单”实施联合惩戒；对存在的重大安全隐患挂牌督办，并监督整改到位。

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