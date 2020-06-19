大礼路下穿京九铁路立交工程竣工

6月16日，记者从北京大兴国际机场临空经济区获悉，国内结构最高、跨度最宽、顶进难度最大的穿铁立交桥——大礼路道路及综合管廊下穿京九铁路立交工程——竣工。

为配合北京大兴国际机场建设工作，加快临空经济区及周边地区市政交通配套工程的建设，北京大兴国际机场临空经济区启动大礼路项目建设。

据了解大礼路是沟通大兴区榆垡镇、大兴国际机场、商务区、综保区的重要城市主干道。大礼路道路及综合管廊下穿京九铁路立交工程，作为大礼路项目施工的重要节点之一，包含市政交通框架桥、综合管廊框架桥和雨水方沟框架桥三座顶进立交桥。

相关负责人介绍，箱涵顶进下穿京九铁路，涉及铁路设备大范围迁改，施工面临着交通压力大、安全风险高、施工难度强的挑战。既要保证京九铁路正常运行又要满足顶进工期需要，对框架桥施工的精度和安全性提出了极高的要求。为此，北京新航城控股有限公司、中铁五院和中铁二十四局集团有限公司精心策划、细心组织，采用分体设计、整体加固、一体防护、同步开挖、交错顶进、分体控制的施工方案进行施工，确保工程顺利推进。（总台央视记者 许梦哲 任生圆）

（编辑 刘立江）

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