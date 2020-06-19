科技赋能 安居项目助推养老产业发展

对老旧楼小区的改造及加装电梯的问题，多年来，政府一直高度重视和支持，因为这与民生福祉相连，与城市建设相系。另外，老旧楼小区普遍存在着基础设施不全、安全隐患突出、社会管理薄弱及无电梯的问题，对老旧楼小区进行改造并加装电梯可以有效解决老年人上下楼难和居民居住环境的问题。然而，相对于公众的巨大需求和日渐加速的老龄化趋势，加装电梯工作在取得一定进展的同时，还存在责任主体不明晰、地方政策滞后、住户利益难平衡、后期运行管理等诸多问题，总体进展缓慢，制约了该工作的顺利实施。

城企联动颐养安居项目以加装电梯作为主要切入口，对老旧楼小区实施整体改造并开展居家养老服务，这是一个专项惠民工程。

为了更好的在老旧楼实施加装电梯工程并开展养老服务，城企联动颐养安居项目，一方面，在全国范围内现已开展加装电梯工作的培训及社区加装电梯的评估工作，为有加装条件的老旧楼抓紧开始加装电梯改造，为没有条件的小区，创造条件也要加装电梯(老旧小区地下煤、电、气等管网需要改造，报批报建)。在解决老年人上下楼、养老难题的同时还将在当地开展养老服务技能培训，对于解决当地就业岗位和带动多产业服务也起到积极的作用，对扩大养老服务人员规模、提高从业人员技能、满足社会对养老服务的需求、解决产能过剩、精准扶贫、提升物业价值的物联网+产业成熟运营体系都具有重要意义。

另一方面，城企联动颐养安居项目针对目前中国国内的居住特点，在加装电梯的时候根据不同小区的设计进行改造，分为担架电梯和乘坐电梯两种规格，使其更加的方便和人性化;还有就是为了积极响应国家的节能环保理念，充分利用电梯的外立面和屋顶采取分布式光伏发电的模式，不仅降低成本，节约能源，还能将多余的电量出售，降低运营费用，减轻负担。采取多元化的管理协调方式，帮助改善老旧小区的居住条件，为居民安装“助老电梯”，大力提高了老龄人的生活质量。

城企联动颐养安居项目为老旧小区加装电梯作为旧改的一部分，将改出居民的幸福感、满足感，改出政府的关怀，改出一条欣欣向荣的养老产业之路。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)