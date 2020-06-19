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服务业数字化转型催生就业新风口

2020年06月19日16:42  来源：未来网
 
原标题：“全国最多”与“史上最难”结对子 服务业数字化转型催生就业新风口

　　一边是“史上最难”的874万高校毕业生，一边是提供中国超八成就业岗位的数千万中小微企业。支付宝大力推动之下的服务业数字化转型，让“全国最多”帮助“史上最难”成为了可能。

　　最新消息显示，奈雪的茶、货拉拉、粒上皇等中小企业在支付宝实现疫后生意V字反弹，已经率先开启逆势扩招。不仅是中小企业，全国已有1200万小店因为数字转型带来收入V字反弹，并且催生了巨大的数字经营人才缺口。多家支付宝服务商表示，目前人才缺口至少在30%以上，优先欢迎应届大学生加入！

　　中小微业数量占中国企业总数的比重超过99%，并提供了超过80%的就业岗位，

　　是中国吸纳就业的绝对主力。疫情后小微企业面临紧迫的数字化转型压力，对数字化人才的渴求也更加强烈。

　　在支付宝上迎来业绩V字反弹之后，奈雪的茶相关负责人表示，今年至少要扩招30%，除了门店营运外，还有大量数字化岗位，也欢迎优秀的大学应届毕业生加入，全力推动奈雪的数字化进程。

　　夺冠互动是一家支付宝的服务商，主要为线下实体商家定制数字转型方案，通过帮商家配置支付宝消费券、扫码点单小程序等数字工具，让他们获得更好的经营效果。过去一个月，他们在郑州的团队满负荷运转，走访了上百个郑州商家，“商家主动来咨询怎么做数字化转型的、要求定制支付宝小程序的越来越多，各种需求多到我们实在接不住，现在只能挑着做。”CEO王文龙介绍，今年公司至少准备扩招50%，非常欢迎支付宝的深度用户、沟通能力强的大学生加入。

　　疫情以来，加速发生的服务业数字化转型已逐渐成为促进就业的“推进器”，大量新的岗位和新的就业方式，如网络主播、小店经营规划师、直播讲师、共享员工等，吸引越来越多年轻人加入。支付宝小程序青团社相关负责人介绍，今年5月大学生简历投递量同比增长100%，绝大部分集中在新服务业。

　　“服务业转型带来巨大的行业机会，也意味着背后巨大的人才缺口。比如在支付宝平台上，众多服务商放出小店数字经营规划师的新职业，对互联网原住民大学生群体来说，不需要工作经验，简单培训1天就能上手，是很好的就业选择。”支付宝今年3月，支付宝宣布升级为数字生活平台，3年内要把4000万商家转型成为数字小店。

　　以往中小微企业不敢招大学生，有一方面原因是他们所提供的岗位对大学生缺乏吸引力。支付宝的服务商收钱吧相关负责人就透露，“我们服务的是小微商家，夫妻老婆店，大家可能会觉得都是苦活累活，但现在小微商家数字化转型，我们要从方方面面去帮助小微商家，这里面行业的空间是非常大的，相应的我们对于人才的要求、收入待遇都在明显提升。”

　　“服务业数字化转型的大背景下，中小微企业在就业竞争力的一些方面上，可以迅速拉平与大型企业的差距，也孕育着更多有竞争力的新职业，对青年大学生的吸引力也在增加。”上海仁联企业服务集团资深行业分析师马金锁表示。

(责编：毕磊、夏晓伦)
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