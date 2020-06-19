蚂蚁集团井贤栋：数字化生活习惯正在更广泛深入地养成

“区块链是解决数字化时代的信任问题的最佳解决方案，区块链是重构生产关系的技术，其他技术都只是改进生产力。”在抛出“奇点论”后，6月19日，蚂蚁集团董事长井贤栋在第十二届陆家嘴论坛上再度公开谈论区块链。
在他看来，当前正是新一轮数字技术变革的时刻。全球蔓延的新冠疫情带来社会和经济发生变化，数字化生活习惯正在更广泛深入地养成，企业生产经营行为全面走向数字化，城市治理、城市运营正在全面数字化。在这种背景下，区块链将发挥更重要的作用。
今年疫情期间，为了让防疫物资去向更透明，蚂蚁区块链上线防疫物资信息服务平台用区块链技术实现全程追溯；为了让招投标“云复工”，开发了基于区块链技术的招投标系统；为了让更多小企业拿到无接触贷款，加大“双链通”产品在疫情期间的应用；同样，为了可以让更多企业在无接触环境下进行正常的商业合同签署，推出“区块链签约”解决异地签约问题。
在井贤栋看来，这些都是资产数字化浪潮的表现，“过去资产交易和流转大量依赖线下的基础设施，比如房产登记机构要依靠面对面的纸质文书来确权和交易，但基于区块链技术则可以打造更加可信的数字资产流动和协作网络，实现从信息互联网到价值互联网的跃迁。”
井贤栋此番表述来自于对上海打造全球金融科技中心目标的看好，他认为，金融科技中心一定是新技术快速发展的结果。每一次金融中心更换，都是技术变革带来的。他还归纳了上海具备成功的三个基因：“技术基因、开放基因、未来基因。”他同时建议，上海继续加大支持力度，推动区块链等数字技术的研发和应用突破，建设数字时代的信任新基础设施。（记者乔雪峰）
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