北京今年首批老旧小区综合整治名单公布 共153个项目

人民网北京6月19日电（许维娜）北京住建委官网6月19日消息，北京市住房和城乡建设委员会发布《关于2020年第一批老旧小区综合整治项目及有关工作通知》（以下简称《通知》），明确2020年第一批老旧小区综合整治项目名单共153个项目，涉及东城、西城、朝阳、海淀、石景山、丰台、通州、房山、顺义、大兴、昌平、延庆12个区，改造楼栋数998栋，改造建筑面积517万平方米。

《通知》要求，各区要严格落实《2020年老旧小区综合整治工作方案》要求，做好前期准备工作，抓好实施过程管理，建立长效管理机制。2020年第一批确认项目和2018、2019年已确认尚未进场施工项目，要确保在改造工程进场前完成业委会或物管会的组建工作，完善物业管理制度；其他已确认在施或完工项目，要抓紧推进业委会或物管会组建工作。

《通知》指出，各区按照“双纳入”工作机制，推进中央国家机关老旧小区综合整治工作。“双纳入”即中直管理局、国管局批准的中央国家机关老旧小区综合整治项目，纳入北京市各区项目清单；含有央属产权房屋的北京市老旧小区综合整治项目，居民同意实施并经中直管理局、国管局批复后纳入中央国家机关项目清单，按照相关政策措施相互支持，一并推进。

北京市住建委表示，要对2000年以前建成老旧小区开展摸底调查，在现有老旧小区综合整治信息系统数据库基础上，进一步摸清底数，建立老旧小区数据库，在广泛开展群众工作基础上，形成整治项目储备库，做好项目储备。

(责编：许维娜、夏晓伦)