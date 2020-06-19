百度宣布加大新基建投入 2030年服务器数量超500万台

原标题：百度宣布加大新基建投入 2030年百度智能云服务器超过500万台

6月19日，百度宣布，未来十年将继续加大在人工智能、芯片、云计算、数据中心等新基建领域的投入。预计到2030年，百度智能云服务器台数超过500万台。这一投入将更好地满足各行各业产业智能化升级中对高性能计算的需求，为中国智能经济发展提供强有力的算力底座支撑，同时也表明百度长远坚定布局AI新基建的决心。当天，百度还宣布未来5年预计培养AI人才500万，为中国智能经济和智能社会的发展提供AI人才保障。

百度CTO王海峰表示，新基建成为中国未来几十年经济发展的新动能，以人工智能、云计算、5G、物联网和区块链等为代表的新兴技术是其关键技术支撑。百度作为人工智能平台型企业，将以多年积累的人工智能技术成果和实践经验助力新基建提速，促进人工智能更快落地，让各行各业都能从中获得前所未有的新动能。

在算力基础设施方面，此次百度宣布2030年百度智能云服务器数量超500万台，这意味着百度的数据中心能够提供更加强大的计算能力，可轻松支持全球人民集体在线看春晚，抢红包。各种AI应用所需要的数据和模型也将运行的更加流畅，从而支持百度AI发挥更大的创新能力和社会经济价值。

目前百度拥有涵盖北京、保定、苏州、南京、广州、阳泉、西安、武汉、香港等10多个地区的数据中心。此次百度在服务器、数据中心布局上的动作，将使更多地区和企业享受到新基建带来的智能化红利。

AI人才培养方面，百度宣布未来5年计划培养AI人才超过500万。这源于中国新基建背景下巨大的AI人才缺口。有媒体报道，到2025年中国AI人才缺口将达到1000万。如何培养“新基建”需要的大量AI人才成为难题。近些年，百度一直是中国AI人才培养的主力军与呐喊者，并开创出与政府、企业、高校联合培养AI人才的新模式。截止目前，百度已经培养AI人才超过100万。百度与复旦大学、武汉大学、华中科技大学、南开大学、中国农业大学等超过200所高校共同开设深度学习、人工智能课程，并培养了来自清华大学、北京大学、浙江大学、哈尔滨工业大学等400余所高校的上千名AI专业教师。通过设置黄埔学院、AI快车道等面向产业AI人群的培训课程，大量培养既懂AI技术又懂AI场景的产业复合型人才。本月，百度还对外公布了业内首张AI新基建版图。百度正在依托包括百度大脑、飞桨、智能云、芯片、数据中心等在内的新型AI技术基础设施，推动智能交通、智慧城市、智慧金融、智慧能源、智慧医疗、工业互联网和智能制造等领域实现升级，为千行万业的产业智能化升级贡献力量。

王海峰表示，百度将持续强化核心技术能力，不断整合多方资源构建开源开放生态，在新基建大战略下，为未来发展打造竞争新优势。

(责编：毕磊、夏晓伦)