原标题：58同城、安居客、中房经联打造房产经纪城市服务分 三大标准甄选优质服务

房产经纪行业受各城市发展水平、资源等影响导致服务能力参差不齐，在消费升级的大背景下，房产经纪行业如何把握服务品质进化的逻辑是备受关注的问题。为此，58同城、安居客联合中房经联研制房产经纪行业城市服务能力指数，对全国城市房产经纪行业服务能力进行科学量化评分，筛选优质服务城市，为行业发展树立标杆。房产经纪行业城市服务能力指数从58神奇分、房源评分、微聊评分三大维度进行综合测算，从而评选出优质经纪服务团队。

58同城高级副总裁&安居客COO叶兵认为，房产经纪行业始终在变革中前行，经纪行业城市服务能力指数就是在房地产交易量波动、房源客源渠道演变、行业规则重新构建的背景下创新提出，提升效率实现协同。一方面增强与企业、协会的连接合作，另一方面通过提升房源信息、服务质量等不断优化平台。58同城、安居客认为协作才是代表未来的方向，将不断通过提升行业基础服务能力，推进和行业协会、经纪机构、开发商项目公司、上下游服务机构等多类型企业合作模式的探索。

中房经联主席刘天旸表示，现在的房地产经纪行业已经逐渐走向品质服务时代，不管是经纪企业还是经纪人个人，优质服务能力将成为其在市场中的重要竞争力。我们所处的环境和我们所用的工具，都不是一尘不变的，总是会存在某种错位，所以，这也给了我们改进和创新的机会，此次中房经联与58同城、安居客共同打造房产经纪城市服务分，正是抓住了这个机会，整合我们的资源、工具，在市场变化的进程中用创新思维开拓服务标准，以量化指标推动行业有序前进，规范行业次序，提升整体服务水平，提升用户的体验度，力求打造健康的、正循环的优质行业环境。

三大维度严选优质房产经纪服务

在影响诚信的各种指标中，房源信息质量、展示图片信息的真实性等问题比较重要。因此，58同城、安居客房产经纪行业城市服务能力指数从各城市的经纪人担保真房源、企业担保真房源、政府核验真房源以及房源是否含视频信息、全景VR信息、房源全角度图片信息进行综合评分，从房源真实度和房源丰富度两方面客观筛选优质服务城市。

房产经纪人从规划设计、经营促销到物业管理全方位融入房产开发、交易的全过程，因此其顾问代理、信息处理、售后服务、前期准备和咨询策划等能力对行业服务能力起着举足轻重的作用。房产经纪行业城市服务能力指数以58神奇分对各城市房产经纪人从职业资格、用户评价、服务年限进行评比，经纪人是否拥有房地产经纪人协理证、职业资格证、是否备案；经纪人线上微聊、电话、VR带看服务的反应速度和评价；线下带看、交易、过户等评价；经纪人服务年限等成为优质经纪人打分的标准。值得一提的是，经纪人在接受咨询时的微聊回复速度成为评分的重要一项。

系统编制的房产经纪行业城市服务能力指数以2019 年12月全国平均服务分100分为基准。春节及疫情期间，全国整体服务指数略有下降，自3月疫情好转后，各地业务正常开展，服务指数开始攀升，截止5月已超春节前水平，达到104.9。

5月TOP10集中一二线城市北京居首

2020年5月，全国服务指数TOP10榜单集中在一二线城市。北京以134.7的服务指数分名列榜首，厦门、兰州以131.2和129.8的得分与北京排名前三甲。新一线城市中重庆、天津都有上榜。而5月全国服务指数上升TOP10则集中在三线及以下城市，这些城市经纪人服务能力提升最快，侧面印证了三线及以下城市对房产经纪服务的需求与日俱增。作为五线以下城市的定州以11.7%的环比涨幅名列前茅，新一线城市武汉、四线城市黄石分别以9.9%、8.1%的环比涨幅紧跟其后。

未来58同城、安居客房产经纪行业城市服务能力指数还将对优秀经纪公司、门店以及经纪人进行评选。在服务分发布初期评选最优服务，对优质门店及个人进行多形式的荣誉奖励；待疫情影响结束，服务分趋于平稳后，还将增加成长最快的评选。值得一提的是，优秀经纪公司可有机会获得中房经联多项活动奖励。

此外，房产经纪行业城市服务能力指数还将获得58同城、安居客顶级流量支持。通过58同城、安居客APP的精准推送、宣传位、专属海报等进行展示，为优质经纪门店及经纪人提供更多样化的展现形式。

58同城、安居客联合中房经联研制的房产经纪行业城市服务能力指数，依托房地产经纪行业发展过程中产生的大数据，是能有效反映行业发展现状及市场竞争力情况的指标性产品。相信，58同城、安居客将不懈地优化、提升服务水平，带来对用户更具有指导意义的指数产品，从而推动行业持续健康发展。

(责编：任妍、孙阳)