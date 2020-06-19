苏州税务：“银税互动”促发展 为小微企业注入资金“活水”

小微企业的发展备受关注，在今年全国“两会”上，政府工作报告12次提及小微企业，明确将通过减免税费，加强对中小微企业的金融支持等多种举措，大力扶持小微企业。在苏州，“银税互动”作为企业纳税信用与融资信用之间的桥梁，在复工复产的关键时刻，为不少逆势而上的小微企业送去了资金“活水”。

“我们是一家新设立不到一年的企业，属于纳税信用M级，没想到我们公司也可以获得无抵押信用贷款，真是雪中送炭啊！”日前，常熟市旭日化纤有限公司第一次获得了宁波银行常熟支行贷款30万元。据悉，苏州税务部门聚焦经济发展渡难关，扎实开展便民办税春风行动，“银税贷”向M级纳税人拓展，对诚信纳税的纳税人提供更优的金融产品服务，为企业换来真金白银，为复工达产增添动力。

同样受益于纳税信用的还有苏州华益美科技有限公司，企业向多地医院捐赠了价值近100万元的核酸检测试剂，再加上前期又投入了105万元购买设备和原材料，企业的资金出现紧张。税务部门在走访中了解到企业困难后，将企业纳入首批纳税信用贷项目名单。作为苏州疫情防控重点保障单位，银行在实时采集纳税信用等级等信息后，将企业的授信额度从200万提高到1000万，并提供了低于市场利率0.5个百分点的优惠利率。该公司总经理李振勇激动地说：“有了政府部门的大力支持，我们有信心发展得越来越好！”

不仅如此，苏州税务部门还积极通过“云直播”，广泛宣传“银税互动”产品。日前，在一场税务、银行联合举办的“银税云互动、战疫促发展”为主题的“纳税信用贷”视频直播宣传会上，金融机构纷纷亮出自家纳税信用贷产品，为疫情影响下的企业送上一场资金“及时雨”。经营食品销售的张家港市嘉阳贸易有限公司，为保障疫情期间居民日常生活，向超市供应大量平价低价大米，企业流动资金出现了短暂紧缺。通过纳税信用贷，公司负责人徐正宇申请获得了张家港农村商业银行的100万元授信额度。

苏州市税务局贯彻全国“两会”精神，持续拓展“银税互动”合作范围，创新服务措施，加强税收信用管理和运用，“银税互动”受惠企业由纳税信用A、B级扩大至M级，将覆盖全市87%的纳税人，真正缓解中小微企业融资难问题，为抗疫情、助发展注入更多动力，为“六保六稳”夯实基础。（牛广文）

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