全部国产化！我国核电“神经中枢”全厂供货能力形成

6月18日，以中核集团中国核动力研究设计院自主研发的“龙鳞”平台为核心的自主可控全厂DCS发运现场。至此，中核集团形成了以龙鳞系统为核心的核电站全场DCS供货能力和完整解决方案，这意味着我国核电站“神经中枢”具备完全国产化能力。这是中核集团坚持创新驱动发展，打造核强国的重要成果。
安全级DCS是核电站的“神经中枢”，承担着守护反应堆安全的重要使命。然而，安全级DCS长期以来其技术只掌握在少数发达国家手中，我国在役核电厂绝大部分DCS长期依赖进口、受制于人。
为了打破国外垄断，竖起更加可靠的安全屏障，“龙鳞”系统应运而生。历时7年，“龙鳞”系统完成了从研发、设计、鉴定、取证到供货等诸多环节，各个环节均严格依据最新、最全、最严格的国际和国内标准，坚持全自主化、全过程监督。作为首台套工程应用的产品，“龙鳞”系统拥有完全自主知识产权，并通过最高安全等级认证，总体达到国内先进水平，部分关键技术指标国际领先。该系统具备自主可控的特点，可面向研究堆、三代堆、四代堆等多种应用领域。
为了确保项目的顺利进行和如期发运，核动力院成立了首台套供货项目龙鳞系统突击队，发扬党支部战斗堡垒的攻坚作用，党员、青年技术带头人及项目核心骨干成员主动带头加班。同时为确保首台套万无一失，包括业主、核电工程公司以及核动力院设计所、中核控制等单位共同组成了联合调试队伍，在时间紧、任务重、人力紧张的情况下，攻坚克难：从去年放弃国庆休假力保“930”出厂验收节点、到2020年面对突如其来的疫情和项目最后冲刺，做好“双确保”工作，整个团队始终以坚忍不拔、勇于担当的精神确保首台套的产品万无一失，打响中核集团的品牌效应。（牛广文）
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