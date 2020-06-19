中国城市营商环境指数出炉 市场环境、法治环境与经济发展相关度最高

6月18日，由中国战略文化促进会、中国连锁经营协会、中国经济传媒协会、万博新经济研究院和第一财经研究院主办，深圳银迅科技有限公司协办的“2020中国城市营商环境指数发布会”以在线方式举行，会上发布的《后疫情时代中国城市营商环境指数评价报告》（2020）用数据描画出了上述相关关系。

今年的城市营商环境指数评价结果显示，排名前十的城市是上海市、北京市、深圳市、广州市、杭州市、武汉市、南京市、天津市、成都市、苏州市。

从这项排名的一级指标来看，市场环境、监管执法与法治保障环境、创新环境、生活环境、政务服务环境，与城市经济规模的相关性分别为0.75、0.75、0.71、0.63和0.63，所有一级指标均与经济规模呈现正相关关系，其中，法治环境、市场环境与经济的相关性最高，创新环境次之。

为此，这份评价报告的执笔方——万博新经济研究院有关负责人表示，在后疫情时代，针对企业关注度高的市场环境、监管执法和法治保障环境出台有针对性的政策，更有利于帮助企业走出困境，提升企业的政策获得感。

市场环境的四个二级指标中，金融服务、人才供给、市场规模、市场准入与经济发展的相关性分别为0.78、0.71、0.62、0.63，显示金融服务相关度最高，人才供给次之。近年来，中国各城市在金融和人才等方面展开了激烈竞争，纷纷把聚集金融资源、吸引高端人才作为经济发展和城市转型的重要突破口。从统计规律来看，也印证了金融环境、人才环境在要素环境中的重要地位，以及对后疫情时代经济恢复的关键作用。

万博新经济研究院研究人员特别提到，“值得注意的是，很多城市对于法治环境的重视程度还不够，存在执法标准不一、自由裁量权过大、企业维权不便利、政府诚信有待提升等现象。”从城市营商环境指数评价结果来看，法治环境也与经济发展高度相关，越来越多的企业开始重视地方的监管执法环境和法治保障力度，法治环境对经济转型和发展的推动作用不容忽视。

政策环境方面，在新冠肺炎疫情发生前，大部分受访企业反映政府的证照办理程序、效率等已有明显改善。其中最突出的是办理营业执照注册登记时，不合理的前置条件明显减少。但在疫情防控取得阶段性成效，进入精准防控和支持企业复工复产阶段，一些城市在涉及复工许可方面，又出现了设置不合理前置条件，怠于支持企业复工复产的现象。部分参与调查的企业反映，所在城市存在设立或变相增加许可、审批、监管、备案等，并增设各种前置条件，提高开业门槛，阻碍了企业尤其是个体工商户的复工复产。由此可见，设置不合理前置条件的问题仍未根治。

万博研究院就此提出，进入后疫情时代，在政策环境方面，缺少细则、标准不一导致扶持政策落实难，宣传告知不到位影响扶持政策实质效果，以及中小企业对相关救助政策获得感不强等问题，亟需引起各地政府高度重视。（牛广文）

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