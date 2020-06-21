数据显示：去年我国国内游超60亿人次

本报北京6月20日电 （记者郑海鸥）近日，文化和旅游部正式发布《中华人民共和国文化和旅游部2019年文化和旅游发展统计公报》（以下简称《公报》）。《公报》显示，2019年全年国内旅游人数60.06亿人次，同比增长8.4%，入境旅游人数14531万人次，增长2.9%，出境旅游人数15463万人次，增长3.3%。全年旅游总收入6.63万亿元，同比增长11.1%。

《公报》显示，截至去年底，全国共有公共图书馆3196个，比上年末增加20个；图书总藏量11.18亿册，增长7.3%；全年全国公共图书馆流通总人次9.01亿，增长9.9%。

《公报》显示，2019年全国文化和旅游事业费1065.02亿元，比上年增加136.7亿元，增长14.7%。

《 人民日报 》（ 2020年06月21日 01 版）

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