2019年度收单外包服务机构评级等级发布
本报电 中国支付清算协会近日发布了2019年度收单外包服务机构评级等级。本次评级工作，共有包括银行、非银行支付机构在内的109家机构对6561家收单外包服务机构进行了评分，参评外包服务机构数量较上一年度增长35.61%，评级等级为A类、B类和C+级的机构合计占比约53.42%，其余机构合计占比46.58%。支付清算协会有关负责人表示，将不断优化评分评级标准，提高优化评级工作效率效果，让优质机构更加凸显，资质较差机构继续沉降，逐步将收单外包服务市场纳入行业自律管理体系，进一步发挥收单外包服务评级对收单市场和支付产业发展的积极作用。
（郭晓允）
交通银行离岸中心入驻上海自贸区临港新片区
本报电 交通银行离岸金融业务中心近日入驻上海自贸区临港新片区，聚焦支持重点产业集群，构建跨境服务链，支持实体企业发展。交行离岸中心将发挥离岸账户在经营币种、执行汇率等方面的独特优势，配套中长期项目融资、跨境供应链等，重点支持区内高新技术产业、航运、电商等国际贸易企业；配套离在岸联动贸易融资与结算，重点支持境内高端装备、通信、汽车等优质企业在新片区搭设对外贸易平台。截至目前，交通银行的离岸银行业务直接服务离岸客户1.5万余户，资产规模近200亿美元。
（李 恬）
信用贷进入房地产系违规 这样的购房套路请当心 本报记者 赵莹莹 手握300万元现金，就可以买600万元的房子，只需还点儿小利息，“以小博大”成本低且毫无风险——这是中介机构给购房人王伟（化名）描绘的情景。随着北京楼市逐步回温，一些不具备资质的机构近期在市场上四处活动，先打着低息贷款…【详细】
商务部:5月我国实际使用外资同比增7.5% 新华社北京6月18日电（记者 陈炜伟 王雨萧）商务部新闻发言人高峰18日介绍，1至5月，全国实际使用外资3551.8亿元人民币，同比下降3.8%，比一季度降幅收窄7个百分点。5月当月，全国实际使用外资686.3亿元人民币，同比增长7.5…【详细】
警惕"炒货"背后投机陷阱 球鞋、服饰、玩具都成炒作工具 近日，有媒体调查发现，从小圈子蔓延兴起的“炒货”风潮愈演愈烈，球鞋、服饰、玩具等商品都成为疯狂炒作工具，在资本推波助澜下形成完整的利益链条，不少人因盲目跟风而遭遇经济损失。 网民普遍表示，“炒货”本质上是投机者的资本游戏，市场泡…【详细】
交通运输部：因时因势调整北京交通运输防控措施 人民网北京6月19日电 （记者乔雪峰） 6月18日，交通运输部印发《关于进一步强化交通运输疫情防控措施坚决防止疫情反弹的通知》（简称《通知》），要求紧密结合疫情防控新形势，因时因势调整北京交通运输疫情防控措施，加强环京“护城河”地区交通运输…【详细】