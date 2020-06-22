2019年度收单外包服务机构评级等级发布

本报电 中国支付清算协会近日发布了2019年度收单外包服务机构评级等级。本次评级工作，共有包括银行、非银行支付机构在内的109家机构对6561家收单外包服务机构进行了评分，参评外包服务机构数量较上一年度增长35.61%，评级等级为A类、B类和C+级的机构合计占比约53.42%，其余机构合计占比46.58%。支付清算协会有关负责人表示，将不断优化评分评级标准，提高优化评级工作效率效果，让优质机构更加凸显，资质较差机构继续沉降，逐步将收单外包服务市场纳入行业自律管理体系，进一步发挥收单外包服务评级对收单市场和支付产业发展的积极作用。

（郭晓允）

交通银行离岸中心入驻上海自贸区临港新片区

本报电 交通银行离岸金融业务中心近日入驻上海自贸区临港新片区，聚焦支持重点产业集群，构建跨境服务链，支持实体企业发展。交行离岸中心将发挥离岸账户在经营币种、执行汇率等方面的独特优势，配套中长期项目融资、跨境供应链等，重点支持区内高新技术产业、航运、电商等国际贸易企业；配套离在岸联动贸易融资与结算，重点支持境内高端装备、通信、汽车等优质企业在新片区搭设对外贸易平台。截至目前，交通银行的离岸银行业务直接服务离岸客户1.5万余户，资产规模近200亿美元。

（李 恬）

《 人民日报 》（ 2020年06月22日 18 版）

(责编：曹昆)