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协调解决企业贷款4.5亿元

常德经开区大力稳外贸

本报记者  孙  超

2020年06月22日05:07  来源：人民网－人民日报
 

　　最近，首批15台“梦巴客”型智慧客车，从位于湖南常德经开区的常德中车新能源汽车有限公司列队驶出，通过上海港运往沙特阿拉伯。

　　“常德中车在疫情防控期间不仅实现了老厂复工复产，还实现了新能源汽车新项目扩能建设。”常德中车新能源汽车有限公司副总经理黄达说。为应对国际市场风险，常德经开区有力引导常德中车新能源汽车有限公司，一方面积极维护国外客户，一方面大力开拓国内市场。“国际方面，今年初与沙特阿拉伯签订了200台旅游大客车的订单，已开始常态化生产。国内方面，最近又与新疆一家企业签订了20台客车的生产合同。”黄达说，订单平稳了，扩能项目建设更有底气。新工厂设备安装调试将于9月30日前完成，10月进入设备联调，11月正式投产。

　　为缓解疫情给外贸企业造成的经营压力，经开区园区发展中心及时举办业务培训交流会，对全区67家外贸企业进行退税、物流、电商平台应用等方面业务培训，引导企业应对困难，帮助企业开拓新业态。

　　此外，经开区还出台支持企业复工复产办法20条，加大对园区内优势产业的支持力度，深度挖掘外贸潜力企业，培育外贸新业态，形成新的贸易增长点。安排172名科级以上干部对所有规模以上工业企业、限上三产企业和在建项目开展驻企帮扶，协调各级金融机构为园区企业解决贷款4.5亿元，对承租国有资产类生产经营用房的50多家中小企业减租508万元。

　　版式设计：汪哲平


　　《 人民日报 》（ 2020年06月22日 10 版）
(责编：杨光宇、曹昆)
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