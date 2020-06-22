重庆支持制造业中长期融资

本报重庆6月21日电 （记者常碧罗）重庆市政府办公厅日前印发《重庆市加大制造业中长期融资支持力度若干政策措施》，从加大制造业中长期贷款支持力度、拓宽制造业融资渠道和优化政策保障措施等3个方面，出台20项措施为制造业企业中长期融资提供支持。

在加大制造业中长期贷款支持力度方面，重庆市金融、经信、税务等部门，将协同完善制造业中长期贷款服务制度，优化制造业项目贷款服务。

在拓宽制造业融资渠道方面，将支持制造业企业股权融资，支持制造业企业发行债券融资，优化制造业企业跨境融资服务，并引导投资基金及保险资金加大对制造业企业的支持。

在优化政策保障措施方面，重庆市财政、金融、税务等部门及各区县政府，加强货币信贷政策引导，加强风险补偿，完善制造业不良资产处置和制造业融资监测及督导。

《 人民日报 》（ 2020年06月22日 10 版）

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