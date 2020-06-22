人民网>>财经

完善贷款服务制度

重庆支持制造业中长期融资

2020年06月22日05:07  来源：人民网－人民日报
 

　　本报重庆6月21日电  （记者常碧罗）重庆市政府办公厅日前印发《重庆市加大制造业中长期融资支持力度若干政策措施》，从加大制造业中长期贷款支持力度、拓宽制造业融资渠道和优化政策保障措施等3个方面，出台20项措施为制造业企业中长期融资提供支持。

　　在加大制造业中长期贷款支持力度方面，重庆市金融、经信、税务等部门，将协同完善制造业中长期贷款服务制度，优化制造业项目贷款服务。

　　在拓宽制造业融资渠道方面，将支持制造业企业股权融资，支持制造业企业发行债券融资，优化制造业企业跨境融资服务，并引导投资基金及保险资金加大对制造业企业的支持。

　　在优化政策保障措施方面，重庆市财政、金融、税务等部门及各区县政府，加强货币信贷政策引导，加强风险补偿，完善制造业不良资产处置和制造业融资监测及督导。


　　《 人民日报 》（ 2020年06月22日 10 版）
(责编：杨光宇、曹昆)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

信用贷进入房地产系违规 这样的购房套路请当心　　本报记者 赵莹莹 手握300万元现金，就可以买600万元的房子，只需还点儿小利息，“以小博大”成本低且毫无风险——这是中介机构给购房人王伟（化名）描绘的情景。随着北京楼市逐步回温，一些不具备资质的机构近期在市场上四处活动，先打着低息贷款…【详细】

财经

商务部:5月我国实际使用外资同比增7.5%　　新华社北京6月18日电（记者 陈炜伟 王雨萧）商务部新闻发言人高峰18日介绍，1至5月，全国实际使用外资3551.8亿元人民币，同比下降3.8%，比一季度降幅收窄7个百分点。5月当月，全国实际使用外资686.3亿元人民币，同比增长7.5…【详细】

财经

警惕"炒货"背后投机陷阱 球鞋、服饰、玩具都成炒作工具　　近日，有媒体调查发现，从小圈子蔓延兴起的“炒货”风潮愈演愈烈，球鞋、服饰、玩具等商品都成为疯狂炒作工具，在资本推波助澜下形成完整的利益链条，不少人因盲目跟风而遭遇经济损失。 网民普遍表示，“炒货”本质上是投机者的资本游戏，市场泡…【详细】

财经

交通运输部：因时因势调整北京交通运输防控措施　　人民网北京6月19日电 （记者乔雪峰） 6月18日，交通运输部印发《关于进一步强化交通运输疫情防控措施坚决防止疫情反弹的通知》（简称《通知》），要求紧密结合疫情防控新形势，因时因势调整北京交通运输疫情防控措施，加强环京“护城河”地区交通运输…【详细】

财经

万亿特别国债来了！一图看懂2020年抗疫特别国债　　【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved