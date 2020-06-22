广州建区块链先行示范区

本报广州6月21日电 （记者罗艾桦）记者从日前举行的广州市疫情防控和复工复产新闻发布会获悉：在国家网信办发布的三批共730个境内区块链信息服务备案名单中，广州共有39家41个案例入选，居全国前列。
基于此，广州聚焦建设区块链发展先行示范区，重点围绕智能装备、生物医药及高端医疗器械、先进高分子材料、区块链、定制家居等建设7个先进制造业集群。
“目前，我们在推动示范区建设上的主要做法是‘一优二建三应用’。”广州市工业和信息化局总工程师胡志刚表示。一是优化发展环境。近年广州已陆续出台促进区块链产业发展办法等政策文件，从支持核心技术攻关、引进培育骨干企业、鼓励行业应用等方面给予支持。二是建设产业载体。三是拓展场景应用，实施政务信息化和行业应用“两手抓”策略，加快市场培育和示范推广。
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