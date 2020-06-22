今年快递业务收入有望超8600亿元 年中行业迎来小高峰

陕西西安的一处菜鸟驿站内，工作人员正在整理快递。

新华社记者 刘 潇摄

据国家邮政局统计，5月中国快递业务量完成73.8亿件，同比增长41%，快递业务收入同比增长25%。快递业在疫情后期逆势增长，业务量增速超40%，创2018年2月以来新高，快递业复工达产快于预计、好于预期。有相关专家认为，时令农产品集中上市、电商直播热潮以及年中促销活动，是推动快递业务创新高的重要原因。

服务农村促增长

年初以来，电商和物流行业为各地农产品销售提供了重要帮助。同时，对乡村新业务的挖掘也带动快递物流业迎来新的增长点。

百世快递在防疫期间推出“农品优行”助农项目，为全国30余个地区的农产品提供售卖渠道和运输便利，收获了大量运输订单。该助农项目收益已超4300万元。

5月以来，大批农产品集中上市，时令水果、蔬菜、鲜花等需求旺盛，物流需求也随之激增。

德邦快递近日与南航签约樱桃业务包机项目。为了让果农安心、消费者省心，德邦把快递代收点开到果园内，通过定制水果标签、采用吸水纸、保鲜冰袋等来保证果品新鲜，以包机、空陆联运、陆运直发等方式大幅提升运输时效。面对海南大量热带水果的寄递需求，中通快递开通了海口直发上海、杭州、济南等近20个城市的冷链专线运输通道，助力当地果农和商家复工复产。

业内人士称，当前中国消费模式正加速转型，疫情防控期间蓄积的大量消费需求在线上释放，快递业发展的动能得到进一步增强。随着快递网络覆盖率不断提升，服务质量不断优化，末端投递方式日益多元，网络消费的体验也大幅提升。

借力直播抢机遇

伴随直播带货风潮的兴起，今年“五一”期间，电商直播场次和直播商品数量同比分别增长1倍和4.7倍，促进了消费市场升温，也让快递物流业受益。

艾媒咨询数据显示，预计2020年中国直播电商行业的总规模同比将翻一番，超过9000亿元，将带来更大的快递需求。国家邮政局预计2020年快递业务量将超740亿件，快递业务收入超8690亿元。

物流行业也在积极探索直播带货。中通快递近日携手知名演员直播带货，助力地方特色农产品的销售。此前，中通董事长赖梅松在中通云仓现场直播，销售总额达1500万元。

京东物流通过开展直播带货，带动合作商家订单量的增长。据统计，京东近日为烟台樱桃做的4场直播，产出近2万单订单，交易额近百万元。

而针对直播电商商家遇到的发货难、揽件慢等问题，近日，中通快递特别推出了面向直播电商的“五重保障”，从揽件、收货、供应链金融、客服保障、物流追踪五个部分对服务质量作出承诺，为直播电商保驾护航，提供更具针对性的服务。

年中促销业务忙

多种多样的购物节点燃了消费热情，为经济注入更多活力，也拉动快递业高速增长。

商务部、工信部、国家邮政局等日前联合举办“双品网购节”，参加的平台及企业达109家，不仅有“小而美”的网络品牌，也有中华老字号、优质家电产品等，带动实物商品网络零售额逾3800亿元。

为应对年中电商促销活动带来的物流高峰，快递物流业“各显神通”，纷纷采取多种措施。

据顺丰速运相关负责人介绍，年中促销期间单日业务量最大增幅超过150%，收件压力集中在华东、华南等地区。该负责人表示：“为保障业务高峰期的服务，顺丰通过智能仓储、智能终端、智能语音、智能地图等科技手段，实施全流程智能化管理和实时监控，提高运营效率与质量。同时，顺丰还根据不同快件的时效需求分别搭建了运营网络，实现差异化保障。”

为让消费者更早收到网购的产品，申通快递推出年中促销预售极速达项目，从3月起就开始了筹备。大促销期间，预售订单的下沉中心集中设置在山东、河南、湖南、四川、重庆等地。据该项目负责人透露，通过预售极速达，6月1日尾款支付后的订单，次日达签收率可达到96%。

(责编：李都也(实习生)、李栋)