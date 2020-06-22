易纲：上海可在人民币自由兑换等方面先行先试

中国人民银行行长易纲指出，上海正成为开放的人民币资产配置中心、人民币金融资产的风险管理中心、金融开放中心和优质营商环境的示范中心以及金融科技中心。

易纲强调，上海建设国际金融中心，还可在人民币可自由兑换和资本项目可兑换方面进一步先行先试，只要符合反洗钱、反恐融资和反避税监管要求，正常贸易和投资需要的资金都可以自由进出。

谈及货币政策，易纲指出，今年，人民银行通过数量型货币政策工具扩大总量供给，重点解决融资难的问题。展望下半年，货币政策还将保持流动性合理充裕，预计将带动全年人民币贷款新增近20万亿元，社会融资规模的增量将超过30万亿元。

易纲表示，央行通过利率市场化改革，引导市场利率持续下降，推动金融部门向企业合理让利，着力缓解融资贵的问题。预计金融系统今年全年向企业让利1.5万亿元。

“近几年，我国央行‘扩表’和‘缩表’的规模大体相当，央行资产负债表规模基本稳定在36万亿元左右，这与目前国际上主要经济体央行资产负债表大幅扩张的机理是不同的。但我国商业银行的资产负债表持续合理扩张，贷款保持较快增长，反映了货币政策传导效率不断提高，市场机制运行良好。”易纲称。

易纲强调，在金融发展过程中，一定要解决好可持续的问题。今年，央行通过加大银行不良贷款核销处置力度，解决金融支持实体经济的可持续问题。疫情应对期间的金融支持政策具有阶段性，要注意政策设计激励相融，防范道德风险，要关注政策的“后遗症”，总量要适度，并提前考虑政策工具的适时退出。

(责编：李都也(实习生)、李栋)