易纲：上海可在人民币自由兑换等方面先行先试

|
中国人民银行行长易纲指出，上海正成为开放的人民币资产配置中心、人民币金融资产的风险管理中心、金融开放中心和优质营商环境的示范中心以及金融科技中心。
易纲强调，上海建设国际金融中心，还可在人民币可自由兑换和资本项目可兑换方面进一步先行先试，只要符合反洗钱、反恐融资和反避税监管要求，正常贸易和投资需要的资金都可以自由进出。
谈及货币政策，易纲指出，今年，人民银行通过数量型货币政策工具扩大总量供给，重点解决融资难的问题。展望下半年，货币政策还将保持流动性合理充裕，预计将带动全年人民币贷款新增近20万亿元，社会融资规模的增量将超过30万亿元。
易纲表示，央行通过利率市场化改革，引导市场利率持续下降，推动金融部门向企业合理让利，着力缓解融资贵的问题。预计金融系统今年全年向企业让利1.5万亿元。
“近几年，我国央行‘扩表’和‘缩表’的规模大体相当，央行资产负债表规模基本稳定在36万亿元左右，这与目前国际上主要经济体央行资产负债表大幅扩张的机理是不同的。但我国商业银行的资产负债表持续合理扩张，贷款保持较快增长，反映了货币政策传导效率不断提高，市场机制运行良好。”易纲称。
易纲强调，在金融发展过程中，一定要解决好可持续的问题。今年，央行通过加大银行不良贷款核销处置力度，解决金融支持实体经济的可持续问题。疫情应对期间的金融支持政策具有阶段性，要注意政策设计激励相融，防范道德风险，要关注政策的“后遗症”，总量要适度，并提前考虑政策工具的适时退出。
信用贷进入房地产系违规 这样的购房套路请当心 本报记者 赵莹莹 手握300万元现金，就可以买600万元的房子，只需还点儿小利息，“以小博大”成本低且毫无风险——这是中介机构给购房人王伟（化名）描绘的情景。随着北京楼市逐步回温，一些不具备资质的机构近期在市场上四处活动，先打着低息贷款…【详细】
商务部:5月我国实际使用外资同比增7.5% 新华社北京6月18日电（记者 陈炜伟 王雨萧）商务部新闻发言人高峰18日介绍，1至5月，全国实际使用外资3551.8亿元人民币，同比下降3.8%，比一季度降幅收窄7个百分点。5月当月，全国实际使用外资686.3亿元人民币，同比增长7.5…【详细】
警惕"炒货"背后投机陷阱 球鞋、服饰、玩具都成炒作工具 近日，有媒体调查发现，从小圈子蔓延兴起的“炒货”风潮愈演愈烈，球鞋、服饰、玩具等商品都成为疯狂炒作工具，在资本推波助澜下形成完整的利益链条，不少人因盲目跟风而遭遇经济损失。 网民普遍表示，“炒货”本质上是投机者的资本游戏，市场泡…【详细】
交通运输部：因时因势调整北京交通运输防控措施 人民网北京6月19日电 （记者乔雪峰） 6月18日，交通运输部印发《关于进一步强化交通运输疫情防控措施坚决防止疫情反弹的通知》（简称《通知》），要求紧密结合疫情防控新形势，因时因势调整北京交通运输疫情防控措施，加强环京“护城河”地区交通运输…【详细】