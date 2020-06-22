易会满：中国金融业和资本市场总体保持稳健运行

作为轮值主席，中国证监会主席易会满在开幕式现场发言称，当前疫情仍在全球蔓延，正在并将持续对世界政治、经济和金融格局产生深刻影响。面对这一重要关口，有必要从历次危机当中吸取经验教训，深化对危机形成、演变和应对的规律性认识：

一是深化国际合作是有效应对全球经济金融危机的必然选择。实践证明，全球性危机需要全球共同解决方案。各国唯有本着命运与共的情怀，团结协作才能避免大萧条的危机重演。

二是专业高效的政策协同是阻止危机扩散经济陷入恶性循环的关键所在。历史表明，迅速恢复市场信心，避免恐慌情绪蔓延而导致多米诺骨牌效应，是危机救助措施的首要目标和政策着力点。

同时，面对这次全球重大突发公共卫生事件，中国金融业和资本市场总体保持稳健运行，易会满谈了几点体会：

第一，坚定扩大开放，以开放促改革、促发展。

第二，坚持科学监管，在充分尊重规律基础之上，体现监管的弹性和温度。

第三，强化各方合作，着力提升金融的治理效能。

易会满认为，随着疫情影响的持续发酵，未来全球可能出现经济深衰退、金融高风险、要素低流动的不利局面，如何在危机中遇新机，于变局中开新局，维护全球金融市场的平稳运行，推动世界经济的复苏，是当前和今后一段时期我们必须共同面对的挑战。他结合这次论坛的主题再谈了一些思考和认识：

第一，直面新起点。疫情对人类社会造成的冲击和影响是巨大的，经济全球化的过程也因此出现了暂时性的困难，但总的来看，我们认为国际分工的内在逻辑和市场规律并没有发生根本变化，全球化遇到的问题只能在全球化发展中去解决。中国证监会将继续加强与境外金融监管机构和国际金融组织的广泛联系，积极参与国际金融治理，共同建立打击跨境证券违法犯罪行为的执法联盟，共同解决加强全球上市公司审计监管合作的路径问题，共同维护各国投资者的合法权益，这些也是在新起点上推进上海金融中心建设的新要求、新内涵。

第二，担当新使命。受疫情影响，全球贸易、投资、消费明显下降，供应链、产业链遭遇梗阻，供需两端受挫。面对困境，金融业必须主动积极作为，更好发挥促进要素资源全球配置、便利跨境投融资活动和支持产业科技创新的重要功能。一是资本市场要肩负起助力更高水平开放的使命。二是资本市场要肩负起推动创新转型的使命。

第三，实现新愿景。我们将坚决贯彻“六稳”“六保”方针，统筹推进常态化疫情防控，防范金融风险和支持经济社会发展工作，继续全面深化资本市场改革，切实增强中国资本市场的包容性和适应性，推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革。努力创造中国资本市场良好的发展生态。

站在新的历史起点上，上海国际金融中心将肩负新的使命，踏上新的征程。

易会满表示，中国证监会将一如既往地大力支持上海国际金融中心建设，支持资本市场重大改革创新措施在上海先行先试。在要素市场建设方面，我们将继续支持上海股票市场、债券市场、期货和金融衍生品市场开放发展，支持交易所与境外市场加强多种形式的合作，进一步提升国际服务能力，进一步增强原油等大宗商品的国际定价影响力。

在优化金融法治环境方面，证监会将继续加强与司法机关的合作，支持上海在证券代表人诉讼、全国性的证券期货纠纷调节等方面积极探索实践，努力建设诚信、法治的资本市场的示范区。

(责编：李都也(实习生)、李栋)