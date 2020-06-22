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潘功胜：支持上海进一步扩大在岸市场对外开放

2020年06月22日07:45  来源：人民网－国际金融报　
 

 

中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长潘功胜表示，上海已拥有了比较完备的金融要素市场。人民银行、国家外汇局将一如既往地支持、配合上海国际金融中心建设，与上海市委市政府、相关部门、市场机构继续共同努力，推动上海国际金融中心建设再上新台阶。

对此，潘功胜在演讲中提出了五大重点和下一步的推进计划：

一是坚持上海在全球金融中心竞争中的基本定位，建设以人民币金融资产为基础的金融中心。下一步，人民银行、国家外汇局将支持上海发挥人民币资产发行和交易中心的独特优势，创新丰富人民币金融产品，拓展人民币金融市场的深度和广度，满足全球各类投资者的投融资需求。

二是将继续支持上海优化多渠道开放布局，同时顺应市场需求，积极扩大在岸市场的对外开放，持续推动在岸市场和离岸市场共同繁荣发展。

三是继续推动上海成为金融机构，尤其是财富管理机构、资产管理机构的集聚地。下一步，人民银行、国家外汇局将推动落实好已出台的各项开放政策，研究推出新的开放举措，如扩大QDLP（合格境内有限合伙人制度）、QFLP（合格境外有限合伙人制度）规模，探索私募股权投资基金跨境投融资管理模式，继续支持上海吸引更多全球一流机构落户，助推上海发展成为全球重要的财富管理、资产管理市场。

四是建设与国际接轨的法治和规则环境。潘功胜表示，高水平的法治和规则环境是国际金融中心建设的基础和保障，法律法规及政策的完善程度、透明性及可预期性，是市场参与者信心的关键。结合上海国际金融中心建设实际需要，人民银行、国家外汇局会同相关部门，支持上海在金融法律和规则体系方面更多地先行先试，加快高水平金融法律的供给，加快与国际接轨，形成高质量的金融营商环境。

五是建设高水平的资本项目对外开放。潘功胜强调，下一步，人民银行、国家外汇局将继续支持上海率先实现更高水平的资本项目对外开放。同时，也将完善外汇市场“宏观审慎+微观监管”两位一体管理框架，健全“反洗钱、反恐怖融资、反逃税”审查机制，做到对外开放和风险防控一体推进。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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