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“猪农”东瑞股份欲IPO募资额暴涨为“补血”

2020年06月22日07:48  来源：人民网－国际金融报　
 

　　在超强“猪周期”下，越来越多的养猪公司试图登陆A股市场。

　　近期，东瑞食品集团股份有限公司（下称“东瑞股份”）提交了招股说明书，拟中小板上市，公开发行不超过3167万股，占发行后总股本的比例不低于25%。

　　《国际金融报》记者发现，东瑞股份曾在3年前IPO折戟，现“卷土重来”募资金额却暴涨3倍多。

　　利润波动剧烈

　　据了解，东瑞股份的主营业务为生猪的养殖和销售，主要产品为商品猪、仔猪、种猪等，同时还自行生产生猪养殖所需的饲料，并且部分饲料对外销售。

　　2017年-2019年（下称“报告期”），东瑞股份商品猪产生的销售收入分别为43596.22万元、40970.45万元、71008.27万元，分别占当期主营业务收入的68.74%、66.77%、81.43%，为其主要的收入来源。

　　在上述时间段内，东瑞股份整头商品猪销售的数量分别为23.44万头、24.16万头、22.13万头。虽然2019年东瑞股份整头商品猪的销量较上年少了2万多头，但其销售的价格却由2018年的1696.14元/头增长至3208.92元/头，价格几乎翻倍。

　　同时，在上述时间段内，东瑞股份销售仔猪的数量分别为9.36万头、9.55万头、2.74万头，种猪的数量分别为6011头、6127头、3054头。结合上述商品猪的销量，东瑞股份每年至少卖出20万头猪，但每年的生猪销量在逐年下滑。

　　招股说明书显示，报告期内，东瑞股份分别实现营业收入6.34亿元、6.14亿元、8.72亿元，净利润分别为0.52亿元、0.08亿元、2.62亿元，可以看出，2018年东瑞股份的净利润同比下降84.4%，2019年的净利润又同比上升了3148.76%，净利润波动起伏十分剧烈。

　　需要指出的是，东瑞股份的猪主要销售至香港地区。

　　报告期内，东瑞股份对香港地区实现的销售收入分别为32164.84万元、31666.37万元、57927.2万元，分别占当期营业收入的50.72%、51.61%、66.43%。

　　对此，东瑞股份表示，若商务部的活大猪出口配额政策、出口代理制度，以及香港地区的生猪贸易政策发生变化，导致香港市场生猪价格出现波动，或者因公司自身原因导致出口额减少，将可能对公司活大猪的出口带来较大的影响，从而导致公司存在一定的区域市场风险。

　　募资金额暴涨3倍

　　记者还发现，其实早在3年前，东瑞股份就已经有了IPO的想法。

　　证监会官网显示，2017年12月，东瑞股份就曾向证监会提交申报稿，拟中小板上市，但后来却终止了IPO。

　　2020年6月，东瑞股份再次向证监会提交了申报稿，上市板块仍为中小板。3年之后，东瑞股份再次敲响了A股市场的大门。

　　需要指出的是，与三年前相比，东瑞股份募集的金额发生了较大的变化。

　　据了解，东瑞股份首次提交IPO申请时，其欲募集5.27亿元。而此次东瑞股份IPO欲募集18.10亿元，较其首次IPO时的募资额涨了3倍多。

　　记者进一步查询发现，在东瑞股份首次IPO时，公司欲募集1亿元用于偿还银行贷款，现在欲募集8亿元用于补充流动资金。这意味着，公司募集资金的大幅增加，主要就是为了补充流动资金。

　　对此，一位业内人士向记者表示，企业募集大量的流动资金，一般是因为企业存在较大的现金压力，或者用来改善公司的债务情况。

　　但记者发现，东瑞股份的现金压力似乎不大。同时，债务压力也低于同行业可比公司平均值。

　　招股说明书显示，截至2019年末，东瑞股份的货币资金为1.68亿元，短期借款为8816.09万元，流动资产为3.07亿元，流动负债为1.61亿元。可以看出，东瑞股份的货币资金足以支付其短期的债务，流动资产也远高于流动负债。

　　在上述时间段内，东瑞股份的流动比率分别为1.04、0.94、1.91，同行业可比公司平均值分别为1.62、1.45、1.48；速动比率分别为0.64、0.4、1.15，同行业可比公司平均值分别为0.86、0.63、0.7；资产负债率分别为44.2%、45.84%、34.82%，同行业可比公司平均值分别为38.42%、43.64%、42.08%。

　　可以看出，2019年，东瑞股份的偿债能力已经明显高于同行业可比公司的平均值，资产负债率也低于同行业可比公司平均值。

　　那么，为何东瑞股份要募集如此多的资金用于补充流动资金项目？

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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