原标题：“京东方创新日”走进大华股份 用创新赋能智慧生活

6月19日，“京东方创新日”走进大华股份，围绕智慧交通、智慧办公、智慧零售等日常生活中熟悉的不同场景，BOE（京东方）全方位展示了相关领域物联网创新技术及解决方案。

活动现场，BOE（京东方）智慧交通解决方案吸引了许多参观者驻足体验。个人出行方面，BOE（京东方）带来了智慧座舱产品及解决方案，其中智能HUD抬头显示产品可以将车速、导航等行车信息，虚拟呈现在挡风玻璃前，提升了驾驶体验和安全性；采用柔性OLED技术的车尾灯形态可以自由弯曲，让更酷炫的车灯设计成为可能。公共交通方面，BOE（京东方）宽温条形屏可实现全天候无间断稳定显示，不仅能为乘客实时提供交通出行信息，还可以播放图片、视频等多媒体广告。在交通领域，BOE（京东方）还推出了透明A柱、OLED内置后视镜、墨水屏公交站牌、电子纸双面屏拉手、智能调光玻璃等智慧交通创新产品及解决方案。

BOE（京东方）智慧交通解决方案

此外，BOE（京东方）基于人工智能技术推出的超分监控、客流分析解决方案在智慧交通领域也有广阔应用前景。超分监控解决方案可以智能补充图像像素细节特征，对监控视频中模糊不清的人像进行放大和清晰化处理,更精准的识别、规范交通行为；智能客流分析解决方案通过热区统计方式采集各路段交通流量、排队状况等交通数据，持续优化交通管理方式，提升出行体验。

这次创新日活动，BOE（京东方）带来的大尺寸会议白板、智能会议桌牌、电子门牌等智慧办公解决方案，智能货架、大尺寸超高清高亮广告机等智慧零售解决方案，动态心电记录仪、无创多参数检测仪等移动健康解决方案，也让现场观众感受到科技赋能之下智慧生活的新面貌。

BOE（京东方）智慧办公解决方案

作为全球创新型物联网企业，BOE（京东方）正将显示技术、传感技术、人工智能算法等融入万千场景，用物联网创新解决方案点亮智慧生活，让未来充满无限可能。

(责编：毕磊、夏晓伦)