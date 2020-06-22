“京东方创新日”走进大华股份 用创新赋能智慧生活

6月19日，“京东方创新日”走进大华股份，围绕智慧交通、智慧办公、智慧零售等日常生活中熟悉的不同场景，BOE（京东方）全方位展示了相关领域物联网创新技术及解决方案。
活动现场，BOE（京东方）智慧交通解决方案吸引了许多参观者驻足体验。个人出行方面，BOE（京东方）带来了智慧座舱产品及解决方案，其中智能HUD抬头显示产品可以将车速、导航等行车信息，虚拟呈现在挡风玻璃前，提升了驾驶体验和安全性；采用柔性OLED技术的车尾灯形态可以自由弯曲，让更酷炫的车灯设计成为可能。公共交通方面，BOE（京东方）宽温条形屏可实现全天候无间断稳定显示，不仅能为乘客实时提供交通出行信息，还可以播放图片、视频等多媒体广告。在交通领域，BOE（京东方）还推出了透明A柱、OLED内置后视镜、墨水屏公交站牌、电子纸双面屏拉手、智能调光玻璃等智慧交通创新产品及解决方案。
BOE（京东方）智慧交通解决方案
此外，BOE（京东方）基于人工智能技术推出的超分监控、客流分析解决方案在智慧交通领域也有广阔应用前景。超分监控解决方案可以智能补充图像像素细节特征，对监控视频中模糊不清的人像进行放大和清晰化处理,更精准的识别、规范交通行为；智能客流分析解决方案通过热区统计方式采集各路段交通流量、排队状况等交通数据，持续优化交通管理方式，提升出行体验。
这次创新日活动，BOE（京东方）带来的大尺寸会议白板、智能会议桌牌、电子门牌等智慧办公解决方案，智能货架、大尺寸超高清高亮广告机等智慧零售解决方案，动态心电记录仪、无创多参数检测仪等移动健康解决方案，也让现场观众感受到科技赋能之下智慧生活的新面貌。
BOE（京东方）智慧办公解决方案
作为全球创新型物联网企业，BOE（京东方）正将显示技术、传感技术、人工智能算法等融入万千场景，用物联网创新解决方案点亮智慧生活，让未来充满无限可能。
618看就业：新型职业涌现 带动灵活就业新潮流 编者按：今年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，也是脱贫攻坚决战决胜之年，突如其来的新冠肺炎疫情为完成既定目标任务带来挑战。 中国经济潜力如何、韧性如何、活力如何？“六保”“六稳”如何顺利实现？作为疫情防控常态化下的首个…【详细】
新发地疫情源头待解 冷链物流还靠谱吗 北京新发地批发市场疫情源起何处，目前仍是未解之谜。 不过，冷链从第一天起就被视作了“涉嫌者”。此后越来越多的流调结果显示，新发地批发市场水产大厅、牛羊肉大厅的环境样本中较多地检测出新冠病毒阳性。已确诊新冠肺炎的人员中，水产销售人…【详细】
解决校外培训机构“退费难”，一纸合约够吗 为规范校外培训机构服务行为，推动化解校外培训收退费纠纷，近日，教育部和市场监管总局联合印发《中小学生校外培训服务合同（示范文本）》（以下简称《培训合同》）。 校外培训机构“退费难”“维权难”问题由来已久，一些校外培训机构违规收费、卷钱“…【详细】
北京快递派送时效延长 你的“6·18”快递收到了吗 “6·18”买买买后，你的包裹已经收到了吗？一组来自国家邮政局的数据显示，6月11日-20日，北京地区揽收包裹快递6809万，同比增长22.86%。投递快递包裹8245万，同比增长25.57%。然而，一部分包裹顺利抵京，还有部分可能还停在仓…【详细】