交通运输部：确保进京鲜活农产品等生活物资运输通道通畅

人民网北京6月22日电 （记者乔雪峰） 近日，交通运输部印发通知，要求各省级交通运输主管部门在坚决阻断病毒通过交通运输渠道传播的基础上，精准做好常态化疫情防控工作，确保进京鲜活农产品等重点生产生活物资运输“三保障一通畅”，即：保障运输供需有效对接、保障应急运力及时调配、保障司乘人员防护到位，确保进出京运输通道通畅。

通知要求，相关省份交通运输主管部门要重点了解本省份向北京地区供应鲜活农产品运输市场运行情况，会同发展改革、农业农村、商务等部门，组织大型物流运输企业与骨干农产品经销单位开展供需对接，推动双方紧密合作。

同时要求，各省交通运输主管部门要配合相关部门围绕保障北京地区重点生产制造业生产物资供应，做好运输供需对接和信息联络工作。

通知明确，对向北京运送鲜活农产品的车辆，严格落实“绿色通道”免费快速通行政策。

对持有北京市各有关委（局）制发的《应急物资进出京调拨（转运）证明》的车辆，保障优先便捷通行。

对北京市新冠肺炎疫情防控工作领导小组调运新冠肺炎疫情防控所需救治消毒用品、医疗救护设备器械、生活必需品等紧急物资的车辆，按照相关规定办理《紧急运输通行证》并免费便捷通行。

通知要求，各省交通运输主管部门要完善运力储备、加强协同调度，做好进京物资中转调运，为进京重点生产生活物资提供有力的运输服务保障。

要按照“封闭式管理、人员不接触、车辆严消毒”的要求，做好运输车辆、场站消毒及从业人员防护等工作，强化进出京道路货运车辆及人员防疫管理，降低通过道路货运传播新冠病毒的风险。

要推动提升进出京重点生产生活物资运输车辆检查效率、减少车辆排队；要落实国务院有关决策部署，对短期内向北京地区运送物资的司机、装卸工等从业人员，在体温检测正常和封闭管理的前提下，原则上不需采取隔离14天的措施。

通知公布了各省交通运输主管部门应急运输保障电话，要求严格实施值班值守制度，保持应急运输保障电话24小时畅通，及时受理和协调解决相关车辆通行中的问题。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)