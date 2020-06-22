北京住建委：“十个从严”加强施工现场疫情防控闭环管理

人民网北京6月22日电（许维娜）据北京市住房和城乡建设部官网消息，北京市住建委下发《关于进一步加强施工现场疫情防控有关工作的通知》（以下简称《通知》）指出，近期，北京市建设项目施工现场连续出现两起新冠肺炎确诊病例，给施工现场疫情防控敲响了警钟，要求严格落实“十个从严”举措，进一步加强施工现场疫情防控闭环管理。

《通知》要求，从严落实施工现场疫情防控主体责任，进一步细化疫情防控方案和应急预案，明确工作职责，健全完善应急处置机制，对重点人群、重点场所、重点区域进行从严管控、全面排查，坚决阻断施工现场疫情传播扩散。北京市区住建部门加大施工现场疫情防控落实情况执法检查力度，发现问题督促责任单位及时改正。

在从严扩大高风险人员核酸检测范围方面，《通知》指出要建立市区住建部门核酸检测应急联动机制。北京市各区住建部门负责督促下列人员进行核酸检测工作：

凡与确诊人员有直接接触的人员应做到100%核酸检测；凡排查出有到过新发地等三地市场人员的工程项目应做到全员100%核酸检测；凡在施工现场从事厨师、配菜、采购、服务、保洁、保安等工作的人员应做到100%核酸检测；中高风险地区在施工程、国家及本市重点工程在具备条件的情况下，分批落实全员100%核酸检测。

《通知》强调，从严排查管理各类高风险人员继续加大排查力度，确保全覆盖、无死角。确诊人员及其密接者均应按照卫生疾控部门要求严格执行，其他核酸检测为阴性的人员，也应加强隔离管理。实施施工现场封闭式管理施工现场，严格落实封闭式集中管理各项措施。施工现场集中居住人员应按照“非必要不外出”的原则，减少人员外出造成的人员交叉感染风险。

《通知》明确，从严实施分类管理保障工程施工秩序，已发现确诊病例的工程项目应全面停止施工，待属地卫生疾控部门全面排除施工现场疫情风险后方可施工；发现有到过新发地等三地批发市场人员的工程项目，在全面落实分片划区管理等疫情防控措施的基础上，科学有序组织施工。市区住建部门应密切关注当前形势下工程建设保障工作，加大协调调度力度，保障建筑材料设备物资供应，保持施工现场正常生产秩序，不许层层加码，发现问题及时解决，把疫情对工程建设造成的影响降到最低。

此外，北京市住建委表示，截至6月21日24时，排查住建系统16个区（平谷区无此情况）435个项目，去过新发地的人员743人，接触过来自新发地食材配送人员或其他人员的879人，共1622人，现已全部完成核酸检测。目前全市施工工地共发现确诊新冠肺炎病例3人，涉及2个工地。已及时会同相关区和疾控部门按照要求处置，相关工地采取了封闭管理措施，情况平稳。

(责编：许维娜、夏晓伦)