汤道生：腾讯将加码新型智慧城市建设

人民网北京6月22日电（许维娜）22日，腾讯云主办的“腾讯云数字孪生城市峰会”在深圳召开。腾讯高级执行副总裁、云与智慧产业事业群总裁汤道生参与峰会，并发表了主题为《建构协同生态 共创数字孪生城市》的致辞。

汤道生指出，我国智慧城市，经历了十多年的发展，正在从过去以垂直服务为主导的传统智慧城市建设，逐步转变为以整体数字空间为载体的新型智慧城市建设。在他看来，“建立实体空间的数字孪生，正在成为智慧城市建设的全新路径”。同时，在国家相关政策的鼓励下，“已经从规划部署，进入到规模化实施的阶段”。

为了推动新型智慧城市建设和升级，早在今年4月21日，腾讯云就推出了智慧城市底层平台CityBase。它是腾讯云在CIM（City Information Modeling，城市信息模型）领域推出的首个平台，将为新型智慧城市建设做出重要贡献。

CityBase充分融合空间数据、IoT数据等基础数据，利用腾讯云的BIM(Building Information Modeling)、GIS、AI、区块链、大数据等技术，将卫星遥感数据，干涉雷达数据，激光点云数据等空间数据深度融合，构建时空一体，动静结合的数字孪生城市，致力于解决智慧城市发展建设中，人、物和空间数据的互联互通，以及应用创新。

据汤道生透露，腾讯CityBase已在深圳、武汉、贵阳、重庆等多个城市落地数字孪生城市的“腾讯方案”。其中，腾讯云协助重庆，探索新型智慧城市的建设方案，实现工程建造全链路的数字化，目前已经有7个项目在微瓴智能建造平台上使用。

在演讲中，汤道生还强调，“在数字孪生城市的建设中，腾讯的定位始终是平台”。腾讯将和合作伙伴一起，携手打造数据共生、应用共建的产业互联网平台，共创数字孪生城市。目前腾讯已经和东华软件、飞渡科技、地厚云图、大象云、有明云等行业头部伙伴达成合作。

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