青岛：让工业设计为产业升级赋能

人民网北京6月22日电（记者毕磊）在青岛的西部老城区存在着一些建筑形式别致的房屋，被人们亲切地称为“里院”。“里院”是东西方文化融合的体现，更是一种对城市文化和城市历史的反映。如今，这些兼具西方城市规划特色与中国传统风格的建筑，焕发了生机，坐落于市北老城区海泊路、高密路、易州路、博山路合围区域的老里院广兴里成为青岛市美丽街区改造试点项目之一，目前广兴里修缮保护工程已基本完成，计划今年开街纳客。

青岛市市北区区长张永国介绍，为让老城区焕发创新活力，市北区对14平方公里历史文化片区、以广兴里为代表的565处老建筑，进行总体规划设计，在修缮更新的基础上导入新兴产业。截至目前，以广兴里、馆陶路为代表的多个项目已交付使用，其中广兴里变身为青岛工业设计创新中心。

在谈及青岛工业设计创新中心设立的初衷时，张永国表示，青岛是工业城市，打造工业互联网之都离不开工业设计，因此我们下决心做工业设计创新中心，无论在招商引资还有产业生产机遇上，都会有很好的氛围。另外，吸引更多的年轻人来创业，也为老城区带来活力，形成比较好的居住和生活形态。

据悉，青岛工业设计创新中心以工业设计为核心，聚焦产品设计、数字设计、品牌设计、服务设计、景观设计等领域，其中包括Fablab Qingdao、设计思维实验室、CMF创新实验室、国际工业设计展等公共服务平台。未来将联合工业设计界的企事业单位、社会团体、设计院校和相关行业专家人士，共同推进青岛工业设计向规模化、专业化、高端化、国际化发展。

“工业设计究竟是什么？它是一个跨学科的门类，包含哲学，经济，市场，艺术，技术，科技……用跨学科的思维把创意赋能在产品上。”青岛工业设计创新中心副部长封昌红表示，与传统产业相比，工业设计产业具有知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益好等特征。作为典型的集成创新形式，与技术创新相比，工业设计具有投入少、周期短、回报高、风险小等优势，对于提升产品附加值、增强企业核心竞争力、促进产业结构升级等具有重要作用。

封昌红认为，在未来的5G时代、物联网时代、人工智能时代，工业互联网制造一定会转向个性化的智能制造，工业设计会被重新定义。"工业设计意识和理念缺失，是导致不少企业长期处于低利润区间的重要原因。企业要转型升级，就要知道如何拿起工业设计武器，提高产品附加值，打造品牌。未来我们要利用3-5年时间将青岛打造成世界设计之都。"

她指出，青岛工业设计创新中心提供了一个很好的平台，通过这个平台吸引更多的年轻人加入，回归到以前有人间烟火的闹市区，这里有历史文化的深度和厚度，将激发设计师更多灵感和想象力。我们要用设计的力量做一系列的青岛产品，让设计赋能产业。未来我们也会将这里打造成另一张青岛的名片，这里也将会是新的一个网红打卡地。

据悉，青岛工业设计创新中心目前已确定17家海内外设计机构入驻，而接下来一段时间，广兴里周边也将涌现咖啡馆、博物馆、创意餐厅等业态，逐渐发展成工业设计特色街区。

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