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大一小哥兼任数字导航员 一人绘出半个梅州建筑地图

王新

2020年06月22日16:29  来源：光明网
 

　　“累计上传2000余条道路、路况信息；两个月集中跑遍梅州各个角落；半个梅州城的建筑地图都是他一笔一笔画出——高德数字导航员这个“新身份”让一大波像曾文彬一样的地图爱好者，有了新方向。”

　　曾文彬，今年在读大一，兼任高德地图数字导航员，他和地图的渊源要追溯到七年前上初一的时候。那个时候，14岁的他对地图的定位特别感兴趣，下载了很多不同的软件进行对比，比来比去，曾文彬发现高德地图道路更精准，即便在他生活的广东梅州这样的小城中，很多小路都标示得很准确。每天骑车上学放学的路上，都是他的检验地图功能的好时候。

大一小哥兼任数字导航员 一人绘出半个梅州建筑地图

　　慢慢地曾文彬把“玩”地图的精力大多放在高德地图上，“因为高德地图路况信息特别准，我基本每天放学后，都会找一个目的地，按照高德地图一路导航过去，探索发现梅州很多小角落，特别有意思。”

　　出行的半径扩大了，也打开了曾文彬的视野，这么多年，他骑着自行车见证了整个城市的发展和变迁。看到城市慢慢扩建，街道逐步变宽，梅江两岸的建筑物拔地而起，新的城市在成长起来，旧的街区慢慢改造，每一点的变化，都能及时反映到地图上，这让他觉得特别神奇。

大一小哥兼任数字导航员 一人绘出半个梅州建筑地图

　　从看地图到线下实地探索、观察城市的变迁已经无法满足他的好奇心。“我想让自己跟地图产生更直接的联系。”上报路况和道路信息成了一个最好的链接。“梅州发展很快，每天都会有不一样的地方，有时某个地方修路了，发现地图上还没有及时更新，我就会主动上报，这样可以让地图更准确。看见通过自己的上报，在高德地图上呈现出一个更真实的世界，我就觉得特别开心，因为每个使用它的梅州人也都会由于这些更精准的信息让出行、让生活更方便。“

　　陆陆续续这些年曾文彬已经上报了2000余条道路、路况信息。他还在自行车后面挂上了一个高德地图的logo，作为自己用地图来探索世界的座驾。

大一小哥兼任数字导航员 一人绘出半个梅州建筑地图

　　高二的时候，曾文彬发现梅州的地图上没有建筑物的渲染图，他想从自己的高中校园一点一点做起来。“这些年我自学了很多与地图相关的知识，想了很多办法，找过很多资料，也请教了很多圈里的牛人，终于慢慢的找到了解题思路。“他用了近两周的时间，画建筑物的轮廓，上传，渲染上线。学校的建筑3D图在高德地图上线，这让曾文彬在同学中一下成了名人。在语文老师的课前演讲中他还专门讲了一期有关于高德地图的内容。同学们都亲切地称他为“高德哥“，因为他对地图的发展和技术特别在行。

　　“也有同学专门邀请我把他们老家房子的样子呈现到地图上。每次我成功上传，地图更新后，看到同学朋友们开心的眼神，我都觉得特别满足。“从2018年底开始，曾文彬勾勒了一个一个梅州建筑物，累计上传了梅州上万座建筑物地图。“现在打开高德地图，里面梅州城所有的建筑物地图都是我上传的。梅州人民政府、梅州教育局、梅州公安局、银行、重点社区、商业中心、沿江建筑等等，经过高德地图审核和渲染呈现后，一座座建筑在地图空间里成长起来，我觉得这种开放的，让大家都能参与其中、在地图上还原真实世界的感觉特别美妙。“

大一小哥兼任数字导航员 一人绘出半个梅州建筑地图

　　曾文彬还参与了很多高德地图的测试活动，有一次，他用了整整两个月的时间，骑着他的自行车，完整地把梅州大街小巷都跑了一遍，就是为了批量发现问题，整体解决。他说：“大家可能会觉得这么做很辛苦，但是对我来说却觉得很有乐趣，看到地图上这些改变微小而美好，然而却改变实实在在地发生，是最令人幸福的事了。”

　　现在已经上大一的曾文彬，在做地图之余，也有一些其他休闲小爱好，每周都会约着朋友去广场打羽毛球、兵乓球，还会有系统地帮一些高中生们整理学习资料，在B站上传自己拍摄的小视频，“当然最大的爱好还是地图，我的大学宿舍里摆放的也都是高德地图的周边，周围的同学也都是高德地图的爱好者，因为大家都觉得高德地图很准很酷，用高德地图出行很方便。”

　　作为中国最大的人地关系大数据平台，高德拥有顶尖的自动化采集技术、视觉AI和大数据优势，领先的数据采集能力可以快速捕捉现实世界变化，更真实地还原世界。这些数字导航员上报的信息，不仅丰富了数据，也让地图更得精准。他们是地图的使用者，也是真实世界的见证者，他们的支持和互动让高德地图成长为真正的“国民出行平台”。

(责编：夏晓伦、毕磊)
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