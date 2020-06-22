原标题：中国电建助力湖北疫后复苏，彰显央企责任担当

2020年6月18日，中国电力建设股份有限公司（以下简称“中国电建”）及下属子公司中电建建筑集团有限公司（以下简称“中电建建筑”）与中国电建地产集团有限公司（以下简称“电建地产”）和南国置业股份有限公司（以下简称“南国置业”）签署了《南国置业股份有限公司与中国电建地产集团有限公司及中国电力建设股份有限公司、中电建建筑集团有限公司之吸收合并协议》。

此举，是中国电建加快资源整合和优化资源配置的重要一步，也是担当央企责任，助力湖北疫后重启的重要举措。

央企责任担当，助力疫后恢复

今年6月以来，国家有关部门表示，将进一步加大对湖北的产业投资力度，发挥央企带动作用，推进湖北国资国企深化改革、加快国有资本布局结构调整等系列“组合拳”，全力支持湖北疫后重振发展。

中国电建迅速反应，以最快的行动力和最高的效率投身于帮助湖北疫后恢复中。本次通过向南国置业注入电建地产核心资产和业务的资产重组，是中国电建履行央企责任、积极支持湖北疫情区域经济发展的重要举措。

本次交易完成后，中国电建及中电建建筑将直接持有南国置业的股份，中国电建将成为南国置业的控股股东。电建集团仍为南国置业实际控制人，国务院国资委仍为南国置业最终实际控制人。南国置业有望依托中国电建、乃至电建集团的央企信用、项目拓展、资金获取等方面的优势，进一步做强做优，实现国有资产的保值增值。而电建地产整体装入上市公司，央企落地武汉，对于武汉乃至湖北地产行业竞争力以及经济拉动必将起到积极作用。

完善业务模式，优化产业布局

通过本次交易，电建地产和南国置业将整合成为中国电建内融合住宅地产和商业地产一体化的全业态房地产专业化上市公司，提升业务协同效应，扩大上市公司业务经营规模。2019年，电建地产新获得了13个项目，新增土储322万平方米。丰富的土地储备为未来业绩发展提供强有力支撑。

南国置业将通过此次资产重组，整合电建地产市场、商业渠道、土地储备等资源，以形成更有力的发展模式。在开发业态上，南国置业将迅速扩大住宅地产开发与运营的布局，与现有商业地产形成优势互补，实现业务有机整合；在区域布局上，南国置业将借助电建地产在京津冀和长三角地区的布局优势，积极开拓市场，快速实现全国范围内的产业布局，迅速发展成为更具竞争力的全国性房地产企业。

注入优质资产，提升盈利能力

据悉，此次吸收合并完成后，南国置业为存续方，将承继及承接电建地产的全部资产、负债、人员、业务、合同及其他一切权利与义务。电建地产作为地产行业的百强企业，拥有丰富的项目储备和人才团队，业务经营状况和盈利情况始终保持较好。2019年，电建地产全年累计销售额为329亿元，地产板块累计实现营业收入233亿元。此外，随着公司控股股东中国电建参与相关重点城市轨道交通、基础设施建设的推进，公司获取重要交通节点特别是沿城市轨道交通站点区域大型综合体开发用地的实力也将持续提升。

(责编：任妍、孙阳)