原标题：核能作用更加凸显 中国核电迎黄金机遇期

2020年6月16日，中国核能行业协会发布核能发展蓝皮书《中国核能发展报告（2020）》（以下简称“报告”）。《报告》的发布，进一步确认了核能在中国能源结构中的重要地位，对于核电建设节奏有望趋于稳定的判断，给关注核电行业的投资者们吃了一颗“定心丸”。

《报告》指出，截至2019年12月底，我国运行核电机组达到47台，总装机容量为4875万千瓦，位列全球第三，核电总装机容量占全国电力装机总量的2.42%；在建核电机组13台，总装机容量1387万千瓦，在建机组装机容量继续保持全球第一，这表明我国核电业仍将在未来一段时间内处于较快发展态势。

相较于火电、风电等能源品种，核电在环保性、稳定性、自主可控性等方面优势明显。针对中国核能未来发展，中国核能行业协会秘书长张廷克表示，核能作为世界公认的清洁能源，在我国未来能源转型过程中，能源需求还有很大的空间。

《报告》预计，到2025年，中国核电在运装机达7000万千瓦，在建3000万千瓦;在运和在建装机合计达1亿千瓦，较2019年底提高约六成。预计到2035年，中国核电在运和在建装机合计将达2亿千瓦。《报告》同时表示，未来核电项目将以“华龙一号”、“国和一号”等自主化三代核电为主，进行规模化、批量化建设。3月2日，华龙一号全球首堆——中核集团福清核电5号机组已完成热试，据悉，华龙一号全球首堆福清核电5号机组有望今年年底前投产运行。

核能是我国能源向低碳化、清洁化转型的重要选项，在我国能源结构调整中具有重要地位。随着电力供大于求的情况逐步缓解、国内核电核准破冰以及三代核电技术的成熟应用，核电产业链将会受益，中国核电（601985）等核电企业将迎来黄金机遇期。

作为行业龙头，中国核电公司是我国核电行业发展的主要推动者、技术研发的重要先行者以及核电产业的权重参与者，有望分享更多行业发展红利，并为行业发展提供更多推动力。2019年，中国核电旗下漳州核电一期获得核准，这是自福岛事故以来获批的首个新的（非扩建）核电厂址，不仅是国内核电核准破冰的标志性事件，更是对中国核电综合实力的肯定。

按照中长期的核电发展目标，预计每年将有6-8台核电机组获得核准，中国核电丰富的核电机型应用经验及核电新厂址的开拓和投入，将会是中国核电争取其中最大份额的基础和保障。公开资料显示，2019年，中国核电旗下21台在役机组，控股装机1911.2万千瓦，全国占比39%，核能发电量1362.14亿度，同比增长15.6%。2020年，恰逢中国核电A股上市五周年。在五周年至投资者的一封信中，中国核电表示，对核电事业发展的前景充满信心，将继续聚焦主业，推动核电产业安全高效发展，筑牢公司发展的护城河。

中国核电作为核电龙头，随着近两年装机规模提升，公司的低估值优势将进一步凸显。同时，2017至2019年，公司股利支付率保持在40%左右。根据国家核电发展规划，未来几年将是核电开工建设的高峰期。待项目密集投产期结束后，公司资本开支不高，现金流良好，分红和股息率值得期待。

据《中国核能发展报告（2020）》预计，核能在我国清洁能源低碳系统中的定位将更加明确，作用更加凸显，核电建设有望按照每年6-8台持续稳步推进。

(责编：任妍、孙阳)