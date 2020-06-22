人民网>>财经

核能作用更加凸显 中国核电迎黄金机遇期

2020年06月22日16:21  来源：海外网
 
原标题：核能作用更加凸显 中国核电迎黄金机遇期

　　2020年6月16日，中国核能行业协会发布核能发展蓝皮书《中国核能发展报告（2020）》（以下简称“报告”）。《报告》的发布，进一步确认了核能在中国能源结构中的重要地位，对于核电建设节奏有望趋于稳定的判断，给关注核电行业的投资者们吃了一颗“定心丸”。

　　《报告》指出，截至2019年12月底，我国运行核电机组达到47台，总装机容量为4875万千瓦，位列全球第三，核电总装机容量占全国电力装机总量的2.42%；在建核电机组13台，总装机容量1387万千瓦，在建机组装机容量继续保持全球第一，这表明我国核电业仍将在未来一段时间内处于较快发展态势。

　　相较于火电、风电等能源品种，核电在环保性、稳定性、自主可控性等方面优势明显。针对中国核能未来发展，中国核能行业协会秘书长张廷克表示，核能作为世界公认的清洁能源，在我国未来能源转型过程中，能源需求还有很大的空间。

　　《报告》预计，到2025年，中国核电在运装机达7000万千瓦，在建3000万千瓦;在运和在建装机合计达1亿千瓦，较2019年底提高约六成。预计到2035年，中国核电在运和在建装机合计将达2亿千瓦。《报告》同时表示，未来核电项目将以“华龙一号”、“国和一号”等自主化三代核电为主，进行规模化、批量化建设。3月2日，华龙一号全球首堆——中核集团福清核电5号机组已完成热试，据悉，华龙一号全球首堆福清核电5号机组有望今年年底前投产运行。

　　核能是我国能源向低碳化、清洁化转型的重要选项，在我国能源结构调整中具有重要地位。随着电力供大于求的情况逐步缓解、国内核电核准破冰以及三代核电技术的成熟应用，核电产业链将会受益，中国核电（601985）等核电企业将迎来黄金机遇期。

　　作为行业龙头，中国核电公司是我国核电行业发展的主要推动者、技术研发的重要先行者以及核电产业的权重参与者，有望分享更多行业发展红利，并为行业发展提供更多推动力。2019年，中国核电旗下漳州核电一期获得核准，这是自福岛事故以来获批的首个新的（非扩建）核电厂址，不仅是国内核电核准破冰的标志性事件，更是对中国核电综合实力的肯定。

　　按照中长期的核电发展目标，预计每年将有6-8台核电机组获得核准，中国核电丰富的核电机型应用经验及核电新厂址的开拓和投入，将会是中国核电争取其中最大份额的基础和保障。公开资料显示，2019年，中国核电旗下21台在役机组，控股装机1911.2万千瓦，全国占比39%，核能发电量1362.14亿度，同比增长15.6%。2020年，恰逢中国核电A股上市五周年。在五周年至投资者的一封信中，中国核电表示，对核电事业发展的前景充满信心，将继续聚焦主业，推动核电产业安全高效发展，筑牢公司发展的护城河。

　　中国核电作为核电龙头，随着近两年装机规模提升，公司的低估值优势将进一步凸显。同时，2017至2019年，公司股利支付率保持在40%左右。根据国家核电发展规划，未来几年将是核电开工建设的高峰期。待项目密集投产期结束后，公司资本开支不高，现金流良好，分红和股息率值得期待。

　　据《中国核能发展报告（2020）》预计，核能在我国清洁能源低碳系统中的定位将更加明确，作用更加凸显，核电建设有望按照每年6-8台持续稳步推进。

(责编：任妍、孙阳)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

618看就业：新型职业涌现 带动灵活就业新潮流　　编者按：今年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，也是脱贫攻坚决战决胜之年，突如其来的新冠肺炎疫情为完成既定目标任务带来挑战。 中国经济潜力如何、韧性如何、活力如何？“六保”“六稳”如何顺利实现？作为疫情防控常态化下的首个…【详细】

财经

新发地疫情源头待解 冷链物流还靠谱吗　　北京新发地批发市场疫情源起何处，目前仍是未解之谜。 不过，冷链从第一天起就被视作了“涉嫌者”。此后越来越多的流调结果显示，新发地批发市场水产大厅、牛羊肉大厅的环境样本中较多地检测出新冠病毒阳性。已确诊新冠肺炎的人员中，水产销售人…【详细】

财经

解决校外培训机构“退费难”，一纸合约够吗　　为规范校外培训机构服务行为，推动化解校外培训收退费纠纷，近日，教育部和市场监管总局联合印发《中小学生校外培训服务合同（示范文本）》（以下简称《培训合同》）。 校外培训机构“退费难”“维权难”问题由来已久，一些校外培训机构违规收费、卷钱“…【详细】

财经

北京快递派送时效延长 你的“6·18”快递收到了吗　　“6·18”买买买后，你的包裹已经收到了吗？一组来自国家邮政局的数据显示，6月11日-20日，北京地区揽收包裹快递6809万，同比增长22.86%。投递快递包裹8245万，同比增长25.57%。然而，一部分包裹顺利抵京，还有部分可能还停在仓…【详细】

财经

人社部推出房地产、生活服务业专场招聘 提供54万个岗位　　人民网北京6月22日电 （记者林露）6月19日至25日，人社部百日千万网络招聘专项行动重点推出房地产、互联网、旅游住宿、教育、生活服务业专场招聘，1.5万余家用人单位提供岗位54万个。 房地产专场由猎聘承办，共有链家、龙湖集团、新城控股…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved