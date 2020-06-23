深交所受理首批33家企业申请

据新华社深圳6月22日电 （记者吴燕婷）深交所22日通过发行上市审核业务系统，发出创业板试点注册制下首批33家申报企业的受理通知，招股说明书等相关文件同步在创业板发行上市审核信息公开网站披露。首批受理的33家在审企业，由18家保荐人保荐，其中首发企业32家、再融资企业1家。

首批企业正式受理，标志着创业板改革并试点注册制实践操作又迈出重要一步。记者从深交所了解到，相关业务规则正式落地后，对在审企业制作申请文件提出较高的时效要求。从首批受理企业申报文件整体质量看，相关发行人和中介机构认真按创业板试点注册制相关要求制作、更新招股说明书及其他申请文件，内容格式齐备、符合要求，为创业板试点注册制审核工作平稳有序衔接做出积极努力。

《 人民日报 》（ 2020年06月23日 07 版）

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