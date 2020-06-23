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湖南江永四成农产品通过电商销售

倒逼上网 主动脱贫

本报记者  何  勇

2020年06月23日05:20  来源：人民网－人民日报
 

　　位于湘桂之交的湖南江永县，骄阳似火，水果飘香。21日，在潇浦镇古宅新村电商扶贫创业孵化中心，20多名电商业主正在打包刚刚采摘的夏橙准备发货。

　　江永的香柚、香芋、香米、橙子等特色农产品知名度较高，但因地理条件限制，很难走出大山。2014年底，户籍人口才27万的江永，全县有8038户贫困户，4.141万建档立卡贫困人口，贫困发生率为15.83%。

　　“区位劣势倒逼我们上了网。”江永县委书记周立夫介绍，2015年开始，江永县全面推进电商进村，先后出台一系列优惠政策扶持电商发展。比如，贫困户开办网店，帮他们把硬件、软件配备到位；对全县农民开展免费培训；奖励开网店、创办电商公司，全县贫困户开设网店达500余个；所有行政村覆盖建成村级电商服务站。

　　“目前，全县约有四成农产品通过电商销售。”江永县电商办主任尹玲说。解决了农产品卖难，农民种植特色水果蔬菜的积极性被充分调动起来。目前，江永县种植水果21.6万亩，优质蔬菜16.6万亩。


　　《 人民日报 》（ 2020年06月23日 07 版）
(责编：杨光宇、曹昆)
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