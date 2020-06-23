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LPR连续两月按兵不动释放哪些信号

孟凡霞 刘四红

2020年06月23日07:44  来源：北京商报
 

　　6月贷款市场报价利率（LPR）新鲜出炉：1年期3.85%，5年期4.65%，两类期限品种报价均与此前持平，在业内来看已是有迹可循。有分析人士指出，LPR连续两月保持不变，一是为巩固“防止资金空转套利”的阶段性成果，此外也是为了进一步稳定楼市、汇率。目前，央行加强了对资金空转套利行为的规范和治理，货币政策偏向于灵活调节，政策工具的使用更加谨慎，市场的宽松预期有所收敛。

　　符合市场预期

　　据央行官网，2020年6月22日贷款市场报价利率（LPR）为：1年期为3.85%，5年期以上为4.65%，两个期限品种报价均与上个月。此外，央行已连续三个交易日开展7天、14天期逆回购操作。6月22日，央行公告称，为维护半年末流动性平稳，当日央行以利率招标方式开展了1200亿元逆回购操作。其中包括7天期400亿元操作，14天期800亿元操作，中标利率分别为2.2%和2.35%，与此前持平。

　　基于MLF的锚定作用，市场对6月LPR保持不变已有预期。6月15日，为维护银行体系流动性合理充裕，央行开展为期一年的2000亿元MLF操作，操作利率2.95%，并未有所下调时，就有市场人士认为，6月LPR下降的可能性大大降低。

　　另从近期资金市场走势以及央行流动性调控基调来看，也已提前预示了本月LPR大概率不会进一步下降。民生银行首席研究员温彬指出，一方面，从市场流动性上看，6月适逢跨季末、跨半年时点，叠加缴税、债券发行等因素影响，市场流动性边际收紧，短端资金利率上行，隔夜Shibor（上海银行间同业拆放利率）回升至2.1%以上，长端十年期国债收益率较上月末上升近20个基点，资金价格的整体上行对LPR下行形成一定牵制。

　　另一方面，从央行流动性调控基调上看，本月央行货币政策的使用相对谨慎。温彬称，目前央行加强了对资金空转套利行为的规范和治理，货币政策偏向于灵活调节，政策工具的使用更加谨慎，市场的宽松预期有所收敛。“此外，从银行的负债结构上看，对央行的负债不到银行总负债的4%，而存款占银行总负债的比重超过60%，意味着存款成本在银行负债成本中起决定性作用。银行资金成本的居高不下制约了点差的压降空间，导致降低LPR的动力相对有限。”

　　防止资金空转套利

　　LPR连续两月按兵不动，透露了哪些信号？对市场又将有何影响？建银投资咨询分析师王全月同样认为，LPR连续两月保持不变，一是巩固“防止资金空转套利”的阶段性成果，防空转是政府工作报告中明确提出的要求；二是进一步稳定汇率，今年的政府工作报告中较为罕见地将“保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定”置于“推动利率持续下行”之前进行表述，货币政策外溢性已引起央行的重点关注；三是预留出未来政策空间，这也是近期决策层频繁提及的话题。

　　不过，光大银行金融市场部分析师周茂华称，LPR未下调，短期或对债市构成一定压力，但预计压力有限。主要是市场央行稳健略偏松格局未变，下半年央行政策仍有待进一步发力。他直言道：“目前海外疫情持续蔓延，全球需求仍在下滑，截至目前，国内工业制造业部门仍面临压力，生产者物价指数PPI同比处于收缩区域，1-5月制造业投资萎缩14.8%；下半年保市场主体、稳就业压力不小。”

　　LPR仍存下行空间

　　6月17日，国常会要求综合运用降准、再贷款等工具保持市场流动性合理充裕，全年人民币贷款新增和社会融资新增规模均要超过上年，并进一步通过引导贷款利率和债券利率下行、发放优惠利率贷款等方式，推动金融系统全年向各类企业合理让利1.5万亿元。

　　在温彬看来，国常会政策部署释放了积极的信号，有助于对市场关于政策收紧的预期给予一定修正。下阶段，货币金融政策将继续加大对实体经济的支持力度，随着CPI涨幅进一步回落，降准和降息仍有空间和必要，适时适度调降存款基准利率，引导LPR下行，实现直接融资和间接融资成本双下降。

　　“LPR仍未走出下行区间。”王全月进一步分析称，短期看，1万亿元特别国债要在7月底前发行完毕，同时三季度还将有7600亿元左右的存量地方债到期存在再融资需求，再叠加新增地方债的发行，市场流动性可能趋紧，降准预期仍未解除；另外，逆回购恢复常态化操作，也将继续成为央行调节短期流动性、维护金融市场稳定的主要手段之一。

　　“从国内外经济形势看，LPR仍存在1-2次下调空间，但是从国内经济延续复苏格局看，下半年可能存在10-20个基点调整空间。在节奏上央行需要综合考虑宏观经济趋势与内外均衡等情况，引导金融机构合理让利。”周茂华称。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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