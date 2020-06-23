踩反洗钱红线 汇联通谋增牌照难度几何

当前，部分高速集团持有有限地区“预付卡发行与受理”支付业务许可证，并交由集团子公司进行运营，随着公司逐渐壮大，对业务也有了衍生至外地的渴望，贵州汇联通电子商务服务有限公司（以下简称“汇联通”）便是其中一例。

作为贵州高速公路集团全资子公司控股机构，汇联通目前主要经营贵州地区内的预付卡业务。近年来，汇联通一直在寻求牌照地域增项及资质增项，并力求在2020年实现互联网支付牌照申请。然而，牌照申请未见进展，近期反而因一纸反洗钱罚单引来业内关注。在业内人士看来，牌照缩量、监管加码大背景下，该公司牌照增项或将遇阻，今后，抓好合规、紧控风险仍是该公司发展的第一要义。

踩反洗钱红线被罚20万

继2016年因违反支付结算类规定被罚后，时隔四年，汇联通再踩支付业务红线，因反洗钱违规被央行处罚20万元。根据央行贵阳中心支行6月19日公布的行政处罚信息公示表，汇联通因存在反洗钱类违法行为，根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款，央行贵阳中心支行对汇联通处以20万元罚款，另对相关责任人处以罚款共计4万元。

北京商报记者注意到，根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定，金融机构凡是有未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告等行为的，将由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。情节严重的，处20万元以上50万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处1万元以上5万元以下罚款。

从处罚内容来看，汇联通此次违规被罚主要是因未按照规定履行客户身份识别义务，另从被罚金额来看，汇联通此次反洗钱违规程度已属情节严重类型。

针对被罚事件及后期整改等问题，北京商报记者对汇联通方面进行采访，但对方表示不方便接受采访，截至发稿未作出进一步回应。

多位业内人士告诉北京商报记者，当前，反洗钱规则非常细，因涉及商户量广、交易量多，因此，客户身份识别、大额交易报告等仍是支付机构反洗钱工作中的攻坚难点。

正如麻袋研究院高级研究员苏筱芮所称，客户身份识别的内容主要包括资料的真实性、有效性、完整性。汇联通被罚主要是对客户资料审查步骤的缺失，给洗钱等违法犯罪行为提供了可乘之机。要彻底改善，还是需要加强客户资料审核，在审查流程方面以及科技手段的运用上进行加强。

德勤中国反洗钱中心合伙人余培向北京商报记者坦言，与互联网支付公司相比，线下支付机构的平均行业利润较低，这也使得其有时不得不为了追逐更多的客户与业务，在同行竞争中采取更为便捷的客户准入机制。但是，不管是对客户还是特约商户，若在合作时审核不严，难免会有犯罪分子组建或虚拟商户甚至盗用他人身份等方式进入系统，行一些犯罪违法之事。在他看来，反洗钱工作的起点与基石就是客户身份识别，因此，在客户准入方面将会是支付机构开展反洗钱工作的一个挑战。

或影响牌照增项

官网显示，汇联通注册成立于2009年3月，于2011年12月22日获得《支付业务许可证》，支付业务类型为预付卡发行与受理。2015年8月，贵州高速公路集团全资子公司贵州黔通智联科技产业发展有限公司为解决ETC多场景应用的支付资质问题，通过增资扩股的方式控股汇联通，使汇联通注册资本达到10000万元。

在业务发展上，汇联通主要围绕ETC用户通过支付服务和支付科技打造车服务生态，为有车用户提供电子商务类服务，比如加油消费、短信服务、充值服务。目前，汇联通线下应用场景包括商超百货、停车场、购物中心、加油站等。

“从汇联通现有业务来看，该场景带来的发展机会主要有两方面，一是公路相关上下游场景如高速通行费、加油费的支付等；二是集团带来的优质对公渠道，可以发展职工相关的消费支付业务。”苏筱芮如是称。

不过，在苏筱芮看来，尽管有场景，但汇联通公司品牌特色尚不突出，且面临多个瓶颈和挑战。一是业务的地域性，目前还是集中在省内；二是场景的局限性，尽管目前汇联通已自建电子商城，但还是主要面向集团内部用户。

事实上，随着ETC市场接近天花板，多位分析人士认为，今后ETC生态企业业绩不乏会出现回落情况，如何实现业务增量将成难题。

对此，汇联通官网透露，在支付资质上，该公司正积极寻求牌照地域增项和资质增项，争取在2019年突破业务开展只局限于贵州的限制，向成都、重庆、广西等地发展，2020年实现互联网支付牌照申请。

不过，北京商报记者注意到，目前该公司牌照地域增项和资质增项仍未有进一步进展。根据官网披露，汇联通目前经营产品为“汇联通卡”，从描述来看，该预付卡业务范围仍局限在贵州省内。对于该公司牌照申请最新进展，北京商报记者尝试对汇联通进行采访，但后者表示不方便接受采访。

“预付卡市场的增项需要看是否有足够多的联合商户覆盖，场景门槛很重要。”易观支付行业资深分析师王蓬博告诉北京商报记者，汇联通背靠贵州高速公路集团，ETC市场前景比较广阔，但受限地区和资质单一，行业天花板也很明显，且今年受到疫情的影响比较大，拓展场景都需要比较大的成本考虑。

另据非金融机构支付服务管理办法规定，支付业务许可证的申请人须有符合要求的反洗钱措施，且申请人及其高级管理人员最近三年内未因利用支付业务实施违法犯罪活动或为违法犯罪活动办理支付业务等受过处罚。

从一系列支付牌照申请条件及支付牌照关闸缩量大背景等多方面来看，多位分析人士认为，此次被罚之后，汇联通今后的牌照地域增项和资质增项或将遇阻。

预付卡行业不乐观

值得注意的是，除了业务扩展和资质增项难点重重外，汇联通所处的预付卡行业也并不乐观。北京商报记者注意到，近年来央行对第三方支付业务加强严监管，牌照持续缩量。据北京商报记者不完全统计，在央行公示已注销许可机构中，预付卡发行与受理业务牌照成为“销牌”大户，34家不予续展的支付机构中，28家支付机构牌照业务类型包含预付卡发行与受理。

由于在洗钱、套现、偷税等层面中屡屡扮演负面角色，预付卡的存在长期以来也饱受诟病。正如苏筱芮坦言，从预付卡行业来看，内部仍处于乱象高发、监管尚未完善的市场环境中，而外部又面临信用支付等新型工具的冲击，其前景面临一定程度的不确定性。

王蓬博同样指出，预付卡行业是最贴近商业场景的行业，但目前仍存在两个问题，一是随着移动支付的兴起，预付卡已经属于相对落后的营销手段；第二则是预付卡对于消费者的保护力度不够。目前预付卡市场鱼龙混杂，很多大型商业集团也单独发行预付卡，存在不好管理等症结，因此监管可能也想引导一些问题机构有序退出。

支付牌照缩量、地域增项遇阻、预付卡行业风险频发、业务扩展难点重重，“内忧外患”下，汇联通如何突围高速支付战场？

对此，苏筱芮指出，一方面，针对预付卡洗钱风险，汇联通可通过跟踪管理摸清机构实际经营现状及潜藏风险；另外在业务拓展上，该公司还是需尝试更多区域范围的业务，思考求变路径，在后期业务发展中跟上时代步伐，加强用户角度的创新体验。

一资深业内人士则称，对任何一家公司来说，孤注一掷都不是明智的选择，一般情况下都会选择多条腿走路，多线运营。以ETC业务为入口，汇联通未来或将向智慧交通、智慧生活两个层面拓展。一方面围绕车展开业务，提供一些新型科技服务；此外也可围绕车主展开，如提供一些金融业务。

(责编：李都也(实习生)、李栋)