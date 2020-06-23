创业板注册制首批32家企业获受理

本报讯（记者 孙杰）昨晚，创业板试点注册制首批IPO受理企业亮相。浙江松原汽车安全系统股份、广东科翔电子科技、广东金源照明科技、北京盈建科软件股份有限公司、安徽金春无纺布股份有限公司、浙江维康药业股份有限公司等32家企业拔得头筹。

按照新老制度衔接规则，创业板试点注册制实施之日起10个工作日内（即6月15日至29日），深交所仅接受IPO、再融资、并购重组在审企业提交的相关申请，因此，这32家企业其实都是“老面孔”。不过，从6月30日起，深交所将开始接收新申报企业提交的相关申请。

32家企业的行业分类非常广泛，但制造业占据相当比重。从企业注册地看，广东7家、北京6家、浙江5家、上海3家，所占数量较多。深交所表示，基于IPO在审企业在证监会的审核顺序和已有审核成果，深交所会对这32家企业按照注册制审核程序和规则开展审核。

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