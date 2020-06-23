湖北出台促进商业消费“25条”

人民网北京6月23日电（许维娜）据武汉市发展改革委网站消息，湖北省政府办公厅日前印发《应对疫情影响进一步促进商业消费若干措施》（以下简称“25条”），分别从降本减负纾困、营造消费环境、提振汽车消费、促进家电消费、扩大扶贫消费、激励企业创新、优化监管服务等七个方面，出台了25条举措。

在降本减负纾困方面，“25条”提出，因疫情影响遭受重大损失的商贸流通行业纳税人缴纳2020年度房产税、城镇土地使用税确有困难的，经税务机关核准，可依法减征或免征；同时支持银行提供更多分期还款方案供商贸流通企业选择；引导金融机构用好用足人民银行再贷款再贴现资金，加大对商贸流通企业的信贷支持，不断降低企业融资成本。

为营造消费环境，“25条”提出，在指定时间段和特定区域，允许餐饮企业室外开设桌餐及“外摆位”，允许临街店铺出店占道经营，允许大型商超临时占道促销；对出于消费需要的临时性停车实施包容性管理，对20时至次日凌晨1时的停车不罚款、不罚分。

鼓励公务接待进餐企，提振餐饮消费信心，倡导个人消费、美食品鉴进门店；鼓励互联网平台对个体工商户下调平台服务费，下调幅度不低于50%或将费率降至10%以内。

为提振汽车消费，“25条”提出，大力发展消费金融，推进汽车、家电等行业的消费信贷发展，稳步扩大个人消费贷款范围；取消皮卡车进城限制。同时，落实国家新能源汽车车辆购置税免征和二手车交易增值税优惠政策，取消二手车限迁政策，鼓励有条件的地区制定鄂产新车销售的支持政策。

在促进家电消费方面，“25条”鼓励家电生产、销售企业及电商平台开展覆盖城乡的以旧换新活动，鼓励各市州择优确定一批家电龙头企业，实施以旧换新优惠政策，旧货折款明码标注。

为扩大扶贫消费，“25条”鼓励各级工会组织今年按每人不超过500元的标准，优先通过“扶贫832平台”采购贫困地区农副产品，鼓励贫困地区农产品进商超实行零门槛，倡导商超开设扶贫产品销售专区专柜，组织贫困地区农副产品生产和销售企业参加食博会、楚菜博览会，免除本省企业2020年展位费等。

为激励企业创新，“25条”鼓励有条件的地方政府发放消费券，重点支持餐饮、商超、百货等商贸流通行业；鼓励大型电商平台依法发行定向消费券，开展商品（服务）预售活动，向平台商户提供增信等金融服务；鼓励重点商贸流通企业打折销售单用途商业预付卡，促进商品和服务消费。

同时，简化促销活动报备审批手续，对经常举办商业促销活动的商场，实行一次报备；对同一场地举办相同内容的多场次促销活动的，实行一次许可。

鼓励利用各类空间（设施、门店等）资源发展商贸流通业；鼓励在商贸流通领域发展新技术、新产业、新业态、新模式；落实包容审慎监管要求，不得一禁了之。

在优化监管服务方面，“25条”提出，允许使用统一标识的快递三轮车开展市内配送业务，对临时停靠的快递配送车辆，只要不涉及疫情防控、公共安全，采用提示、指导、告诫等方式予以包容处置。

此外，简化申请零售经营乙类非处方药的审批流程和申请材料，审批时间压缩至2天以内；简化烟草经营审批手续，实行许可证网上申请、审批，在权限范围内切实放宽烟草专卖零售许可准入条件。

(责编：许维娜、夏晓伦)