原标题：海南：拥抱自贸港

海南，2020年迎来了新的跨越。

6月1日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平指示强调，要把制度集成创新摆在突出位置，高质量高标准建设自由贸易港。

同日，中共中央、国务院印发《海南自由贸易港建设总体方案》（以下简称《方案》）并发出通知，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。总体方案包括总体要求、制度设计、分步骤分阶段安排和组织实施四大部分。

6月8日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，国家发展改革委副主任林念修指出，《方案》始终把握3个关键点：第一，坚持党的集中统一领导，坚持中国特色社会主义制度；第二，对接国际高水平经贸规则，把制度集成创新摆在突出位置，促进生产要素自由便利流动；第三，成熟一项推动一项，行稳致远，久久为功。

商务部国际贸易经济合作研究院副院长李光辉对本刊记者表示，根据《方案》，海南全岛封关等多项制度目前在中国历史上开放程度是最前沿的。从国际背景看，《方案》是在世界范围内保护主义、单边主义愈演愈烈，疫情又逢全球化危机的背景下出台的，以海南作为对外开放的重要平台，是为了向世界表明中国进一步对外开放的决心和为世界经济继续作贡献的决心；从国内背景看，国内正在经历新一轮大发展大变革调整，在疫情导致经济下行的背景下要进一步推进高水平开放，建立开放型经济新体制。

上海财经大学自由贸易区研究院院长赵晓蕾对本刊记者表示，在当前经济全球化及国际经贸格局深度变革异动的形势下，建设海南自由贸易港，可以彰显中国坚持全方位对外开放、深化改革，主动参与引领经济全球化健康发展的决策部署。

4月4日拍摄的三亚国际免税城（无人机照片，新华社记者 张丽芸 摄）

为什么是海南

选择海南作为中国的自贸港，并非一朝一夕决定的，这一步走了30多年。

1988年4月13日，第七届全国人大决定设立海南省、建立海南经济特区。20年后的2018年4月14日，中共中央国务院发布《关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》，同意海南全岛建设自由贸易试验区和中国特色自由贸易港。2020年6月1日，《海南自由贸易港建设总体方案》正式发布。

“海南进一步开放是中国7个区域经济发展的重大战略之一。”李光辉表示，因为自身的区位优势和战略使命，海南成了自贸港的试验田，成了零关税、低税率、封关运作、贸易自由、人员流动自由的前沿探索阵地。

海南省位于中国最南端，是中国国土面积（含海域）第一大省，也是中国最大的经济特区。

中国（海南）改革发展研究院院长迟福林在2019年接受记者采访时曾表示，海南无论地理条件还是自然条件都很好，具备全岛建立自贸区的优势。以后的2到3年是重要时间段，海南将完成从自由贸易试验区向自由贸易港的发展。

从地理位置看，海南的条件得天独厚。琼州海峡将海南与内陆地区隔开，隔离成本几乎为零，有利于实施较低成本的有效监管，也有可能率先实现较高程度的开放。海南自贸港的建设将促进中国与周边国家间的贸易和投资往来，提升地区内的贸易投资自由。

其实，海南的扩大对外开放具体措施在两年前就已进一步深入。

2018年5月，公安部规定59国人员在海南省可以获得入境旅游免签。截至2019年底，共有47.9万人受益入境。同时，离岛免税政策红利持续释放，截至2019年底，政策调整一年内销售额达128.86亿元，同比增长均超过近三成。

同时，从去年的统计数据看，海南的贸易实力不可小觑。2019年，海南货物贸易进出口达到905.9亿元，是全国平均增速的2倍，实现服务贸易顺差6.53亿元。

海南如今开放成为自贸港是借鉴了历史。自贸港在中国的历史要追溯到宋元时期。当时的泉州（刺桐港），曾被马可·波罗描述成与亚历山大港齐名的东方第一港。李光辉介绍，由于当时的泉州港不具备免税或低税的特征，因此在历史上一直未被公认为传统意义上的自由港。1841年英军侵占香港后，宣布香港为远东第一个自由港。

自贸港的构想源于40年前的中国。邓小平同志在20世纪80年代后期提出的“再造几个香港”的构想，就是发展自由港的战略思想。

1985年，时任厦门市委常委、副市长的习近平同志牵头研究制订《1985—2000年厦门经济社会发展战略》，这是全国经济特区最早编制的一部经济社会发展战略规划。历时一年半，这一发展战略得以制定完成，习近平同志在该战略规划中领导研究了“探索自由港建设和对台交流合作”的议题。2020年，习近平总书记亲自谋划、部署、推动了海南自由贸易港的建设。

从自贸区到自贸港，并不是简单的迭代过程

从自贸区到自贸港，虽然只是一个字的区别，海南承载的分量却完全不同。

自贸区的意义，在于发挥先行先试作用，探索可复制的经验。从2013年上海自贸区开始，截止到2019年，中国拥有18个自贸区。

那么，建设自由贸易港和现在的自由贸易试验区有什么区别？创新的地方又在哪里呢？

李光辉表示，从海南自贸试验区到海南自由贸易港，并不是简单的迭代过程，而是同属开放理念，注入了创新机制。自贸试验区作为深化改革和扩大开放的试验区，目的是进行可复制、可推广的制度创新，进一步推动中国的改革开放。而自由贸易港则是学习国际自由港的运作，建设一个更加开放的、连接中国与全球的连接点。

“从自贸港兴起的原因和历史看出，其兴旺发展得益于三方面优势基因。”李光辉认为，首先，港口城市的区位包含足够的货物集散和完备的商品交换；其次是涉及航运方面，海外货物会促进国际交易市场昌盛以及人口集聚；第三，相对独立和开放的法律制度能保障航运贸易一定程度的开放、优惠的免关税低税收优惠，建立各行业的管理制度并能运作。由此可见，自由港的主要开发目标是在本国境内设立特殊监管区域、实行特殊税收政策，以促进自由贸易、要素流动自由化的实践。

海南自由贸易港意味着在有效监管下，建设全岛封关运作的监管特殊领域。这个领域里面，保障货物、资金、人员进出自由，并且绝大多数商品免征关税。

赵晓蕾认为，自由贸易港是在自贸试验区基础上实行的高水平的开放，更突出贸易投资自由化、便利化目标。应该说，海南自由贸易港比自贸试验区开放领域更广，程度更深。

《方案》提出，在海南自贸港与境外国家和地区间推行“一线”方案，在海南自贸港与境内地区间推行“二线”方案，实行“一线”放开、“二线”管住、岛内自由。“一线”放开，意味着放开自贸港与国家海关边境线间的管理，除了规定进口货物清单，实行多数货物免税极简易的管理。“二线”管住，意味着设立自贸港和国内其他地区间新的管理。赵晓蕾指出，这是一种新的管理模式，既有利于自贸港的发展，又符合中国国情。

“自由港有两种不同性质的功能。”李光辉指出，其一是自由港自带的功能，比如聚集的临港工业、国际商务与交易市场繁荣等，是随着自由港同时带来的功能，同时也是自由港早期的表现；其二是在发展中诞生的新功能，比如出口加工制造、科技研发孵化、国际服务贸易等。而这种“创新功能”的能力是自由港保持活力的本质。

商务部国际贸易经济合作研究院副院长 李光辉

自贸港给消费者的红利

对于我们的生活，自由贸易港会带来哪些实惠呢？

——零关税。众所周知，香港之所以成为亚洲的消费天堂，主要是除了酒类、烟草等特殊物品之外，其他进口货物都不征收关税。原来国内的保税区、自贸区等虽然进区货物也是零关税，但基本上属于生产资料免征关税，直接受益者为企业，消费者想要购买商品还是要缴付关税。零关税从企业扩展到了消费者，在内地历史上还是首次。

此外，《方案》提出“放宽离岛免税购物额度至每年每人10万元，扩大免税商品种类”。对于岛内居民来说，消费进境商品，实行正面清单管理，允许岛内免税购买。对于游客来说，将放宽离岛免税购物额度，由现在的每年每人3万元放宽到10万元，同时扩大免税商品种类。

专家评价：海南对标香港、新加坡，实现自由贸易零关税，将建设高标准国际贸易“单一窗口”。

——低税率。原来企业所得税通常是25%，国家高新技术企业和西部符合鼓励类产业等几类特殊主体可以享受15%的税率。深圳前海、上海临港这样的自贸区，“鼓励类企业”将按15%征收企业所得税。

而此次《方案》规定，到2025年前，在海南自由贸易港注册、运营的企业，征收15%的所得税。同时在自贸港设立的旅游业等企业，其2025年前新增境外直接投资所得，免征企业所得税。到2035年前，在海南自由贸易港注册、运营的企业，征收企业所得税15%。

专家评价：新加坡的企业所得税税率17%，个人所得税最高税率20%；香港的企业所得税16.5%，个人所得税15%；海南的目标是二者都降到15%。

——百万人才进海南。

实行以公民身份号码为唯一标识、全岛统一的居住证制度，放宽了户口迁移的政策。外国人可以免签入境的，前提是自行申报或单位邀请。另外，境外理工农医类高水平大学、职业院校可在海南自贸港独立办学，开设国际学校。同时发展重点高校、引进国外知名院校，在自贸港建立中外合作办学机构。

——推动旅游与健康医疗养老养生等深度融合。海南自由贸易港将推动旅游消费中心与文化体育等融合。加大引进国外优质医疗资源，在海南建设区域医疗中心，发展养老养生业。

关于消费者普遍关注的房地产、汽车等消费领域的热门问题，李光辉告诉本刊记者，海南成为自贸港后，房地产市场将会走向一个“新高潮”：海南有着全国稀缺的生态资源，受非本省户籍居民家庭在海南省范围内只能购买一套住房等限购政策的影响，人们在海南拥有一套房子的愿望很难实现，海南对房地产实施全域限购政策，实际上也是风险防控的过程。另外，《方案》明确提到将致力于壮大以新能源汽车为代表的先进制造业，政策力度很大。将实现增值30%以上的新能源汽车产品纳入实施免征关税的进口原产地政策，所涉及的生产设备进口实施零关税政策，节省了汽车生产企业5%的成本。自贸港还准备在推出1万辆新能源汽车的前提下，将新增加的公务用车全部更换为新能源汽车试点。

海南自贸港的步伐

那么海南自由贸易港将怎样分步骤、分阶段建立起新的制度和政策体系呢？

根据《方案》，海南自贸港建设将分步实施：2025年建立以贸易自由便利和投资自由便利为重点的自由贸易港政策制度体系；2035年，发展成中国开放型经济新高地；到本世纪中叶，建成具有国际影响力的高水平自贸港。

商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文说，根据总体方案，2025年以前主要做好三方面工作。一是在洋浦保税港区率先实行“一线”放开、“二线”管住的政策措施。二是建立“一负三正”清单，即对企业进口自用的生产设备，实行“零关税”负面清单管理；对进口营运用的交通工具，进口用于生产自用或以“两头在外”模式进行生产加工活动所消耗的原辅料，以及岛内居民消费的进境商品实行“零关税”正面清单管理。三是今年年内制定跨境服务贸易负面清单。

李光辉分析，到2025年，总体上说，海南自贸港的营商环境将达到国内第一的水平，增长市场主体，提升产业竞争力，逐步完善适应自贸港的法律法规。

到2035年，自由贸易港制度体系和运作模式更加成熟，基本构建贸易投资规则，营商法律法规体系更加健全，基本形成现代社会治理格局，成为中国开放型经济新高地。

在赵晓蕾看来，海南自贸港要实现贸易自由便利等5个“自由便利”，在自贸试验区贸易投资便利化基础上要实现“自由化”，在商品和要素流动层面以及制度层面将涉及更深层次、更高水平的开放。

未来的海南自贸港将形成高水平开放的格局，在发展全球化经济和构建人类命运共同体方面发挥重大作用。

（《人民周刊》2020年第11期）

(责编：任妍、孙阳)