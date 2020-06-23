“翡翠第一股”退市风险压顶 逾期负债超89亿元

中新经纬客户端6月23日电(张燕征)6月22日晚间，珠宝企业东方金钰股份有限公司(以下简称“东方金钰”)发布2019年年报显示，2019年，公司实现营业收入5406.27万元人民币，比上年同期下降98.17%；归属于上市公司股东的净利润亏损18.27亿元，相比2018年亏损17.18亿元，亏损持续扩大；归属于上市公司股东的净资产3.33亿元，同比下降77.64%。

值得注意的是，因2018年度、2019年度连续两个会计年度经审计的净利润均为负值，且2019年度财务会计报告被会计师事务所出具无法表示意见的审计报告，东方金钰股票被实施退市风险警示。财报披露，公司股票将于6月23日停牌1天，6月24日复牌并被实施退市风险警示，股票简称变更为“*ST金钰”。

此外，大华会计师事务所对东方金钰进行财务审计后，发表了专项说明。事务所表示，报告期内，东方金钰已到期无法按期偿付的有息债务本息合计为89.03亿元，集中兑付金额巨大且已经发生多起债务违约。

东方金钰停牌信息 来源：Wind

业绩大幅下滑

据了解，东方金钰是中国第一家翡翠上市公司，主营业务包括珠宝玉石饰品、黄金金条及饰品、小额贷款利息收入等。财报显示，2019年珠宝玉石饰品营收仅743.81万元，同比下滑99.4%；黄金业务营收3702.78万元，同比下滑97.78%；而小额贷款利息收入营收为0元，并需承担4054.64万元的营业成本。另外，公司去年的毛利率较上年同期减少54.57个百分点。

对于业绩大幅下滑，东方金钰方面解释称，主要系上海黄金交易所会员资格冻结、黄金交易账户冻结等经营环境受限的影响。此外，毛利率显著下降主要系金钰小贷公司发放贷款已全部逾期，预期无法全部收回，基于谨慎性原则未确认利息收入。

东方金钰在财报中表示，公司自2018年开始受金融去杠杆政策及其他因素叠加影响，融资出现困难，到期债务无法按期偿还，资金流动性紧张，导致债务违约，多数债权人诉诸司法流程，公司涉及多起司法判决。公司2017年发行的“17金钰债”无法按时付息。公司的部分银行账户、资产被司法冻结，部分资产被司法处置，给公司正常经营带来较大影响。

Wind资料显示，东方金钰股份有限公司成立于1993年，总部位于湖北省鄂州市，1997年在上海主板上市交易，总市值为18亿元，法定代表人为张文风，实际控制人为赵宁。天眼查显示，瑞丽金泽投资管理持股21.72%为东方金钰第一大股东，云南兴龙实业(以下简称“兴龙实业”)持股14.26%为第二大股东。此外，公司旗下拥有深圳市东方金钰珠宝实业、云南兴龙珠宝等25家参股控股子公司。

逾期负债超89亿元

大华会计师事务所对东方金钰进行财务审计后，发表了专项说明。事务所表示，报告期内，东方金钰已到期无法按期偿付的有息债务本息合计为89.03亿元，集中兑付金额巨大且已经发生多起债务违约。

东方金钰的债务危机始于2018年。2018年7月，东方金钰资管产品出现兑付逾期。公告显示，东方金钰及子公司到期未清偿的债务共计9.16亿元。同年10月，东方金钰公告称，截至2018年10月29日，东方金钰及子公司到期未清偿的债务本金共计21.89亿元，占其2017年度经审计净资产的67.76%，其债务规模进一步增加。

进入2019年后，东方金钰的债务情况并未好转，未清偿的债务雪球反而越滚越大。公告披露，2019年1月15日，东方金钰新增到期未清偿债务共计约16.7亿元；同年4月18日，其逾期未偿还项目金额达40.61亿元；截至2019年11月19日，到期未清偿债务总额为58.15亿元。

随着多笔债务逾期，来自全国各地的金融机构及民间自然人纷纷采取提起诉讼、仲裁、冻结银行账户、申请财产保全等措施。目前，东方金钰及部分子公司、控股股东部分银行账户及部分资产被司法冻结。

东方金钰在财报中指出，公司或面临需支付相关违约金、滞纳金和罚息的情况。上述情况将增加公司的财务费用，对公司的生产经营和业务开展造成一定影响，同时进一步加大公司资金压力。

此外，东方金钰还披露，公司存在破产或退市的风险。财报显示，兴龙实业及首誉光控资产管理有限公司作为公司的债权人，分别向法院申请对公司及公司全资子公司深圳市东方金钰珠宝实业有限公司进行司法重整。截至目前，法院已进行立案，但尚未受理，公司是否进入重整程序尚具有不确定性。

东方金钰方面表示，若法院依法受理重整申请，公司存在被实施退市风险警示的可能；若重整申请未被通过，公司存在破产清算的风险。(中新经纬APP)

(责编：李都也(实习生)、李栋)