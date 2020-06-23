谎称帮人涨粉骗10余万 警企联动擒获“李鬼”网红助理

“警官，警官，我的快币突然被人刷走了，快帮我查一下。”今年3月16日，男子徐某某急冲冲来到浙江省义乌市公安局报警求助，称自己可能遭遇了网络诈骗。
在民警的询问之下，徐某某回忆起整个被骗过程。原来，徐某某是一名快手电商，一直通过给快手网红主播刷礼物为自己吸粉，以提高自家商品的销量。3月16日，徐某某像往常一样给快手网红主播刷礼物。这时，徐某某接到一个电话，电话中男子自称是某网红主播的助理，可以帮徐某某快速提高粉丝量。徐某某没有多想，就在对方的指引下，将收到的验证码发给对方。事后，徐某某发现自己的快手号并没有涨粉，打电话给该主播助理也没有接听，再次查看自己的快手账号时发现价值1.5万元的快币已经“不翼而飞”了。意识到被骗，徐某某马上向警方求助。
犯罪嫌疑人包某落网。（义乌市公安局提供）
义乌市公安局接到报警后，立即抽调精干警力，对该案开展立案侦查，同时联系快手公司调取相关数据。快手公司安全部门高度重视，积极与义乌警方展开密切合作，快速调取了涉案快币流向信息，最终锁定内蒙古籍男子包某为该案主要犯罪嫌疑人。经过缜密侦查，义乌警方逐渐掌握了犯罪嫌疑人包某的行踪。5月11日，在快手公司的配合下，义乌警方抓捕民警赶赴千里之外的内蒙古自治区通辽市，顺利将犯罪嫌疑人包某抓获归案。经讯问，犯罪嫌疑人包某对冒充网红主播助理进行诈骗的犯罪事实供认不讳。
犯罪嫌疑人包某的作案地点。（义乌市公安提供）
据犯罪嫌疑人包某交代，自从2019年10月起，其经常穿梭于各大快手网红主播直播间，查看直播间内其它快手账号，如果发现有个人信息或电话号码，就直接打电话给对方，自称是主播的助理，进而骗取受害人的验证码，登录受害人的账号并将快币转走。经查，犯罪嫌疑人包某已连续作案20余起，涉案金额达10余万元。目前，犯罪嫌疑人包某已被警方采取刑事拘留措施，案件正在进一步侦办中。
近年来，快手电商快速发展，但网络诈骗犯罪也如影随形。快手公司相关负责人表示，快手平台对诈骗犯罪持零容忍态度，一直积极协助警方开展相关打击整治行动，共同维护清朗的网络空间。经过多年探索，快手平台安全部门已经建立快速反应机制，并与警方建立密切的协作关系，一旦发现诈骗违法犯罪线索，立即移交属地警方，协助开展破案攻坚工作。目前，平台安全部门已协助警方成功破获多起网络诈骗案件，成为警方打击违法犯罪的得力助手。同时，提醒快手用户合法合规运维账户，切记不要轻信涨粉宣传，不要向陌生人泄露个人账户信息，以防上当受骗，发现被骗后应立即向警方和平台求助。
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