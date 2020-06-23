原标题：健康中国行动之食育推广行动网络峰会举行

6月20日，由中国产学研合作促进会、中国学生营养与健康促进会指导，北京华彬文化基金会主办的健康中国行动之食育推广行动公益项目主题峰会以云对话形式举行。本次峰会以“倡导合理膳食 打造免疫基石”为主题，多位行业大咖参与本次网络论坛及直播活动。

中国疾控中心营养与健康所学生营养室研究员胡小琪、中国营养餐产业协同创新平台副理事长兼秘书长孟庆芬、华彬快消品集团总裁彭滨、首都保健营养美食学会副会长刘璐等嘉宾与关心关注学生营养与健康的各方人士共话一日三餐中的学问。

本次主题峰会，从青少年在家庭与学校的一日三餐谈起，如何实现“合理膳食免疫基石”，如何利用“一餐饭一课堂”开展食育教育，如何家校共育纠正青少年挑食偏食等不良生活方式，针对社会上普遍存在的饮食观念和营养概念、如何认识青少年超重肥胖的危害等热点话题展开了深入探讨。

华彬快消品集团总裁彭滨表示，华彬快消品集团始终专注于“以健康饮品开创健康生活”的理念，将自身发展、消费者需求和国家“大健康”战略紧密结合，致力于成为少年儿童健康成长的陪伴者，把青少年健康当做企业必须承担的社会责任。希望奉献一己之力，合众人之力，帮助少年儿童树立科学的饮食观念，养成健康的饮食习惯。

未来，华彬文化基金会、华彬快消品集团、百仕欣公司都将持续关注少年儿童营养健康与饮食安全，倾力护航中国少年儿童的健康与快乐成长。（孙迎田）

(责编：许维娜、夏晓伦)