治好环境 为转型升级提质增速

作为环境治理领域的先行者，中建一局三公司承接了全国最大的山水林田湖草修复试点工程——内蒙古乌梁素海流域山水林田湖草生态保护修复试点工程。项目治理海流域面积约1.47万平方公里，包含山、水、林草、田、沙等5大业态和7个子工程，工程难度之大、治理种类之多、施工环境之恶劣，在行业内均属首例。

“开展山水林田湖生态保护修复是贯彻绿色发展理念、助力国家生态文明建设的重要方式，也是企业完成转型升级之路的关键举措。”中建一局三公司党委书记、董事长王连峰指出。

近日，项目在春季造林中完成了4万亩梭梭和2.3万亩经济林的种植工作，巩固祖国北疆万里绿色长城的同时，可为地方带来长远的经济效益。同时，项目部将其中1万亩作为“扶贫林”，由项目技术人员指导当地贫困户种植，45天内为100名贫困户带来了人均超过8000元的收入，为脱贫攻坚决战决胜贡献力量。

王连峰表示，生态环境治理产业是企业转型升级的主要方向之一，公司会通过专业人才队伍建设和技术扶持，增强环境治理业务专业能力，加速实现规模发展。同时会继续重点发力承接国家战略需求、国计民生需要的标志性工程，在服务国家重大发展战略中打先锋、当主力。（文/谢国东 全柯旭 申振南 图/张曾）

(责编：乔雪峰、夏晓伦)